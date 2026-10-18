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Галстук может быть опасным: какой скрытый риск таит обычный мужской аксессуар

Элегантный элемент мужского гардероба имеет необычную историю, связанную с военной формой, а в определённых ситуациях может стать уязвимым местом

18 октября 2026, 14:23
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Сергій Кречмаровський

Галстук давно стал привычным атрибутом делового стиля, но за его элегантным видом скрывается не только интересная история. Этот аксессуар может представлять опасность, если кто-то схватит его во время драки или нападения. А 18 октября в мире отмечают День галстука — праздник, который напоминает о необычном происхождении одного из самых известных элементов мужской одежды.

Галстук может быть опасным: какой скрытый риск таит обычный мужской аксессуар

Галстук считается символом делового стиля, однако в определённых ситуациях этот аксессуар может представлять опасность. Фото: Pixabay

От хорватских солдат до модного аксессуара

История современного галстука связана с хорватскими военными XVII века. Во время Тридцатилетней войны они носили на шее тканевые платки, которые привлекли внимание французов. Впоследствии этот элемент одежды вошёл в моду при дворе короля Людовика XIV. Французское слово cravate связывают с названием хорватов.

18 октября в Хорватии отмечают День галстука. В 2008 году хорватский парламент официально провозгласил эту дату национальным праздником, посвящённым аксессуару, который стал частью мировой моды.

Чем галстук может быть опасен

Главный риск связан с тем, что длинный кусок ткани можно схватить и использовать для удержания человека или давления на шею. В опасной ситуации это способно ограничить движения и создать угрозу удушения. Поэтому галстук может превратиться из элемента одежды в уязвимое место, особенно во время физического конфликта.

Именно из соображений безопасности в некоторых профессиях используют галстуки на клипсах, которые легко отсоединить, если за них потянуть. Такие модели можно встретить в рабочей одежде отдельных сотрудников полиции и охраны. При этом не стоит утверждать, что этот тип галстуков обязателен для всех силовых структур.

Таким образом, обычный галстук имеет интересное военное прошлое, но в современной жизни его главное назначение остаётся неизменным — дополнять одежду. Просто при определённых обстоятельствах даже такой привычный аксессуар может представлять опасность.

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