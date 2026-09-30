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Красота, которая могла убить: 7 опасных косметических процедур прошлого

Мышьяк, ртуть, радий, бензин и даже рентген когда-то использовали в стремлении сделать волосы, кожу и лицо красивее

30 сентября 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Сегодня косметические процедуры ассоциируются с уходом и безопасностью, но еще сто лет назад стремление к красоте могло иметь совсем иные последствия. Из-за недостаточных знаний о действии токсичных веществ люди использовали их для ухода за кожей и волосами.

Красота, которая могла убить: 7 опасных косметических процедур прошлого

Косметика и средства для макияжа стали символом стремления к красоте, но в прошлом некоторые бьюти-средства могли содержать опасные вещества. Фото: fotostrobi / Pixabay

  • Мышьяк вместо румян. В XIX веке мышьяк считали средством, способным улучшить цвет лица. Его даже продавали в виде специальных косметических продуктов. Вещество могло временно придавать коже розовый оттенок, но длительное или чрезмерное использование было опасным и могло привести к смерти.

  • Косметика с радием. В начале XX века радий считали почти удивительным средством. Его добавляли в кремы для лица, шампуни и средства для волос. Тогда еще не понимали всех рисков радиоактивного излучения.

  • Ртуть для кожи. Ртуть веками использовали для лечения кожных проблем. Ее добавляли в кремы, в частности, в популярные косметические средства XIX века. Однако вещество накапливается в организме и способно повреждать нервную систему, пищеварительный тракт и зубы.

  • Ядовитое средство для волос. Кантаридин — токсичное вещество, получаемое из жуков-нарывников, — входил в состав некоторых средств для волос. Считалось, что оно стимулирует кровообращение кожи головы и способствует росту волос.

  • Бензин вместо шампуня. В XIX веке бензиновые средства использовали для очищения волос от грязи и жира. Об опасности такой процедуры свидетельствует случай 1897 года: в Лондоне женщина погибла после того, как ее волосы вспыхнули во время мытья бензином.

  • Рентген для удаления волос. В 1920-х годах рентген начали использовать для удаления нежелательных волос. Процедура казалась современной и удобной, но неправильное облучение могло повлечь за собой сильные ожоги и серьезные повреждения кожи. Позже у пациенток, проходивших такие процедуры, фиксировали опасные опухоли и другие осложнения.

История косметики напоминает, что представления о безопасной красоте постоянно менялись. То, что когда-то продавали как современное средство ухода, сегодня может показаться невероятно опасным.

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Источник: https://www.historyextra.com/period/modern/dangerous-cosmetics-worst-beauty-treatments-20th-century-treatments-arsenic-mercury-cantharidin/
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