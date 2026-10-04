Не только Creed и Tom Ford: 7 мужских ароматов, которые удивят своим звучанием

Мужской аромат давно стал важной деталью образа. Он может меняться в зависимости от времени года, настроения и ситуации, а некоторые композиции способны раскрываться на коже совсем не так, как во время первого распыления. The Times собрал семь ароматов, отличающихся своим характером и звучанием.

Мужские ароматы, на которые следует обратить внимание. Фото: ИИ

Creed Original Santal сочетает в себе кремовый сандал и теплый мускус. По сравнению с популярным Aventus он звучит тише и древеснее, но его ноты могут оставаться на коже часами.

Aesop Above Us, Steorra построен вокруг ванили, лабданума и теплой амбры. На коже композиция раскрывается ярко и пряно, поэтому, по наблюдению автора, хорошо подходит как для лета, так и для более холодной поры.

Le Labo Another 13 имеет мускусное, почти "кожаное" основание с амброксаном. Эту молекулу часто описывают как "феромон". Аромат звучит сдержаннее Santal 33 и создает эффект очень близкого к коже запаха.

Tom Ford Grey Vetiver начинается с грейпфрута и бергамота, затем переходит в зеленые и перечные оттенки, а завершается сухим, землистым ветивером. В The Times советуют выбирать здесь parfum, а не eau de toilette, поскольку более высокая концентрация помогает аромату держаться на коже дольше.

Vilhelm Parfumerie Basilico & Fellini отличается зеленым и свежим характером. В нем сочетаются базилик и драконов фрукт, а в сердце появляются инжир и фиалка. Завершают композицию влажные травянистые ноты и ветивер.

Parfums de Marly Castley – один из новейших ароматов в подборке. Он начинается с цитрусовых нот, а затем переходит в свежий, искрящийся и перечный аккорд. Автор отдельно отмечает его стойкость как для летнего аромата, не требующего повторного нанесения в течение 16 часов.

Abel The Apartment – унисекс-композиция с вишней, ромом, какао и жасмином, которые постепенно переходят в пряный оттенок старого дерева. Бренд заявляет, что с 2013 года не использует нефтехимические ингредиенты, а компоненты вишни и какао производятся из переработанных пищевых отходов.

Эксперты советуют не оценивать духи только по первому распылению. Аромат раскрывается постепенно, а его звучание и стойкость зависят также от концентрации, состояния кожи и ее химии. Поэтому лучше всего протестировать аромат на коже и дать ему несколько часов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ученые воспроизвели духи первой женщины-парфюмера:аромату более 3200 лет