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От Древнего Рима до противогаза: 8 неожиданных фактов о бюстгальтерах

Древние повязки, изобретение Марка Твена и бюстгальтер, который превращается в защитную маску, - история нижнего белья полна сюрпризов

20 октября 2026, 21:19
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Сергій Кречмаровський

Бюстгальтер кажется обычной вещью, но его история полна неожиданностей. Его предшественники существовали еще в античности, а впоследствии этот предмет одежды менялся под влиянием моды, изобретений и даже войн.

От Древнего Рима до противогаза: 8 неожиданных фактов о бюстгальтерах

Бюстгальтеры прошли долгий путь от практичной одежды до разнообразных моделей современного нижнего белья. Фото: Pixabay / Foundry

  • Бюстгальтеры носили еще в Древнем Риме. На мозаиках IV века изображены женщины, занимающиеся спортом в повязках для поддержки груди. Эти изделия напоминали нижнее белье, но не были современными бюстгальтерами.

  • Археологи нашли нижнее белье XV века. В 2008 году во время исследований замка Ленгберг в Австрии обнаружили четыре льняных изделия, похожих на бюстгальтеры. Некоторые из них имели чашечки и отделку.

  • Современный бюстгальтер начался с носовых платков. В 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент на легкую конструкцию из ткани и лент, которая должна была заменить жесткий корсет. Она не была первой изобретательницей белья такого типа, но ее модель стала важной в истории бюстгальтера.

  • Марк Твен тоже оставил след в истории одежды. В 1871 году писатель запатентовал регулируемые и съемные ремни для одежды. Однако его изобретение не предназначалось специально для бюстгальтеров.

  • Первая мировая война изменила женский гардероб. В 1917 году американская военная промышленность призвала женщин отказаться от корсетов, чтобы сэкономить металл. Это помогло популяризировать более легкое нижнее белье.

  • Изобретательница продала патент за 1500 долларов. Мэри Фелпс Джейкоб передала права на свой бюстгальтер компании Warner Brothers Corset Company. Согласно историческим источникам, впоследствии компания заработала на нем миллионы долларов.

  • В 1920-х годах грудь было модно скрывать. Популярность прямого силуэта сделала востребованными бюстгальтеры-бандо, которые прижимали грудь, а не подчеркивали ее.

  • Бюстгальтер может превратиться в противогаз. Врач Елена Боднар разработала специальный Emergency Bra, чашечки которого можно использовать как две защитные маски для лица. За это необычное изобретение она получила Шнобелевскую премию в 2009 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал от том, кто первым начал носить серьги и что это означало



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Источник: https://www.thefactsite.com/100-fashion-facts/
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