От Древнего Рима до противогаза: 8 неожиданных фактов о бюстгальтерах

Бюстгальтер кажется обычной вещью, но его история полна неожиданностей. Его предшественники существовали еще в античности, а впоследствии этот предмет одежды менялся под влиянием моды, изобретений и даже войн.

Бюстгальтеры прошли долгий путь от практичной одежды до разнообразных моделей современного нижнего белья. Фото: Pixabay / Foundry

Бюстгальтеры носили еще в Древнем Риме. На мозаиках IV века изображены женщины, занимающиеся спортом в повязках для поддержки груди. Эти изделия напоминали нижнее белье, но не были современными бюстгальтерами.

Археологи нашли нижнее белье XV века. В 2008 году во время исследований замка Ленгберг в Австрии обнаружили четыре льняных изделия, похожих на бюстгальтеры. Некоторые из них имели чашечки и отделку.

Современный бюстгальтер начался с носовых платков. В 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент на легкую конструкцию из ткани и лент, которая должна была заменить жесткий корсет. Она не была первой изобретательницей белья такого типа, но ее модель стала важной в истории бюстгальтера.

Марк Твен тоже оставил след в истории одежды. В 1871 году писатель запатентовал регулируемые и съемные ремни для одежды. Однако его изобретение не предназначалось специально для бюстгальтеров.

Первая мировая война изменила женский гардероб. В 1917 году американская военная промышленность призвала женщин отказаться от корсетов, чтобы сэкономить металл. Это помогло популяризировать более легкое нижнее белье.

Изобретательница продала патент за 1500 долларов. Мэри Фелпс Джейкоб передала права на свой бюстгальтер компании Warner Brothers Corset Company. Согласно историческим источникам, впоследствии компания заработала на нем миллионы долларов.

В 1920-х годах грудь было модно скрывать. Популярность прямого силуэта сделала востребованными бюстгальтеры-бандо, которые прижимали грудь, а не подчеркивали ее.

Бюстгальтер может превратиться в противогаз. Врач Елена Боднар разработала специальный Emergency Bra, чашечки которого можно использовать как две защитные маски для лица. За это необычное изобретение она получила Шнобелевскую премию в 2009 году.

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