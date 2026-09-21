Тело под током: зачем люди носили электрические корсеты и пояса

Сегодня идея лечить болезни с помощью одежды, пропускающей ток, кажется невероятной. Однако в конце XIX века электричество считалось символом научного прогресса, а предприимчивые продавцы уверяли покупателей, что оно способно улучшить здоровье. Так появились электрические корсеты и пояса, которые рекламировали как почти универсальные средства.

Реклама электрических корсетов Harness, 1880-е годы. Фото: The Underpinnings Museum

Что обещали электрические корсеты

В 1880-х годах женщинам предлагали корсеты с металлическими элементами: медью, цинком или магнитами. Реклама утверждала, что такие изделия способны помогать при менструальных болях, проблемах со спиной, нервной системой, пищеварением и целом ряде других недугов. При этом некоторые изделия, которые называли "электрическими", могли фактически использовать магниты, а не полноценный электрический ток.

Например, в рекламе корсета Dr. Scott 1883 года покупателям обещали "лечебную" пользу и ссылались на научные принципы. Стоимость начиналась от 1 долл., что должно было сделать необычное изделие доступным более широкому кругу покупателей.

Мужчинам обещали вернуть силу

Отдельной частью этого рынка стали электрические пояса, ориентированные преимущественно на мужчин. Их продавали как средство для восстановления сил, повышения жизненного тонуса и сексуальной функции. Некоторые конструкции имели специальные карманы и металлические элементы, предназначенные для воздействия на тело.

Такие обещания отражали страхи викторианского общества перед "упадком мужской силы". Реклама играла на желании мужчин оставаться энергичными и физически крепкими, а деликатные проблемы предлагала решать без визита к врачу — товар можно было заказать домой.

Однако не все врачи относились к подобным изделиям серьезно. В 1888 году доктор Уильям Лангран критиковал один из электрических поясов, заявив, что его цепь, судя по конструкции, была неполной и признаков электрического тока на коже он не обнаружил.

К началу XX века интерес к "электрическому лечению" постепенно пошел на спад. К 1920-м годам такие товары уже значительно утратили популярность на фоне усиления контроля над сомнительными медицинскими методами и отсутствия убедительных доказательств их эффективности.

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