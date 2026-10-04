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Не лише Creed і Tom Ford: 7 чоловічих ароматів, які здивують своїм звучанням

Від кремового сандалу та теплої амбри до свіжих цитрусів і незвичайних пряних нот - добірка ароматів для різних сезонів і ситуацій

4 жовтня 2026, 11:31
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Сергій Кречмаровський

Чоловічий аромат давно став важливою деталлю образу. Він може змінюватися залежно від пори року, настрою та ситуації, а деякі композиції здатні розкриватися на шкірі зовсім не так, як під час першого розпилення. The Times зібрав сім ароматів, які вирізняються своїм характером і звучанням.

Не лише Creed і Tom Ford: 7 чоловічих ароматів, які здивують своїм звучанням

Чоловічі аромати, на які варто звернути увагу. Фото: ШІ

  • Creed Original Santal поєднує кремовий сандал і теплий мускус. Порівняно з популярним Aventus він звучить тихіше й більш деревно, але його ноти можуть залишатися на шкірі годинами.

  • Aesop Above Us, Steorra побудований навколо ванілі, лабдануму та теплої амбри. На шкірі композиція розкривається яскраво й пряно, тому, за спостереженням автора, добре підходить як для літа, так і для холоднішої пори.

  • Le Labo Another 13 має мускусну, майже "шкіряну" основу з амброксидом. Цю молекулу часто описують як "феромон". Аромат звучить стриманіше за Santal 33 і створює ефект дуже близького до шкіри запаху.

  • Tom Ford Grey Vetiver починається з грейпфрута та бергамоту, потім переходить у зелені й перцеві відтінки, а завершується сухим, землистим ветивером. У The Times радять обирати тут parfum, а не eau de toilette, оскільки вища концентрація допомагає аромату довше триматися на шкірі.

  • Vilhelm Parfumerie Basilico & Fellini вирізняється зеленим і свіжим характером. У ньому поєднуються базилік і драконів фрукт, а в серці з'являються інжир і фіалка. Завершують композицію вологі трав'янисті ноти та ветивер.

  • Parfums de Marly Castley — один із найновіших ароматів у добірці. Він починається з цитрусових нот, а потім переходить у свіжий, іскристий та перцевий акорд. Автор окремо відзначає його стійкість як для літнього аромату, який не потребує повторного нанесення вже близько 16:00.

  • Abel The Apartment — унісекс-композиція з вишнею, ромом, какао та жасмином, які поступово переходять у пряний відтінок старого дерева. Бренд заявляє, що з 2013 року не використовує нафтохімічні інгредієнти, а компоненти вишні та какао виготовляються з перероблених харчових відходів.

Експерти радять не оцінювати парфуми лише за першим розпиленням. Аромат розкривається поступово, а його звучання та стійкість залежать також від концентрації, стану шкіри та її хімії. Тому найкраще протестувати аромат на шкірі й дати йому кілька годин.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені відтворили парфуми першої жінки-парфумерки: аромату понад 3200 років



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Джерело: https://www.thetimes.com/life-style/luxury/article/best-mens-fragrance-times-luxury-c97b8jcxb
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