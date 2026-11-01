Prada відмовляється від моди на ШІ: чому люксові бренди повертаються до ручної роботи

Поки соцмережі заповнює контент, створений штучним інтелектом, люксові бренди дедалі частіше звертаються до ручної роботи. Кампанія Prada стала прикладом тренду: замість цифрової картинки бренд показав людську працю та процес створення реклами.

Prada Holiday 2026 "Drawing Prada: Animated by Hand". Фото: Youtube / Prada

Анімація замість шаблонного ролика

Святкова кампанія Prada Drawing Prada переносить акторів Чень Хаоюй, Лютера Форда, Келвіна Гаррісона-молодшого, Майю Гоук і Сейді Сінк до казкового анімованого лісу з хатинкою та лісовими істотами. В одній зі сцен персонаж кидає сніжку в героя Гаррісона, а потім удає, ніби ні до чого.

Головна особливість кампанії — техніка виконання. Анімацію вручну намалював художник Джон Померой, відомий роботою над мультфільмами "Дюймовочка", "Покахонтас" і "Фантазія 2000". Prada показує ескізи та етапи роботи, а акторів розміщує поверх малюнків. Так бренд наголошує: за рекламним образом стоять люди, а не алгоритм.

Ручна робота стає новою розкішшю

Prada — не єдиний бренд, який робить ставку на майстерність. Hermès запросив художницю Лінду Мерад створити для сайту ілюстрації морських істот тушшю на папері. Ralph Lauren у кампанії до Вімблдону підкреслив, що ролик із ведмедиком створений за допомогою живої зйомки та CGI, а не генеративного ШІ. Oribe об'єднався з художницею Матильдою Ерреро, яка створює мозаїки для святкової колекції.

Для люксових марок ручна праця продовжує ідею якості та ремесла, на яких побудована репутація. Така реклама допомагає виділитися серед потоку цифрового контенту. Експерти зазначають, що кампанія може жити довше за звичайний ролик: її образи здатні перетворитися на окремі історії та впізнавані мотиви.

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