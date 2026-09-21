Тіло під струмом: навіщо люди носили електричні корсети та пояси

Сьогодні ідея лікувати хвороби за допомогою одягу, що пропускає струм, здається неймовірною. Однак наприкінці XIX століття електрика вважалася символом наукового прогресу, а заповзятливі продавці запевняли покупців, що вона здатна покращити здоров'я. Так з'явилися електричні корсети та пояси, які рекламували як майже універсальні засоби.

Реклама електричних корсетів Harness, 1880-ті роки. Фото: The Underpinnings Museum

Що обіцяли електричні корсети

У 1880-х роках жінкам пропонували корсети з металевими елементами: міддю, цинком чи магнітами. Реклама стверджувала, що такі вироби здатні допомагати при менструальних болях, проблемах зі спиною, нервовою системою, травленням та низці інших недуг. При цьому деякі вироби, які називали "електричними", могли фактично використовувати магніти, а не повноцінний електричний струм.

Наприклад, у рекламі корсета Dr. Scott 1883 року покупцям обіцяли "лікувальну" користь і посилалися на наукові принципи. Вартість починалася від 1 дол., що мало зробити незвичайний виріб доступним ширшому колу покупців.

Чоловікам обіцяли повернути силу

Окремою частиною цього ринку стали електричні пояси, орієнтовані переважно на чоловіків. Їх продавали як засіб для відновлення сил, підвищення життєвого тонусу та сексуальної функції. Деякі конструкції мали спеціальні кишені та металеві елементи, призначені для впливу на тіло.

Такі обіцянки відображали страхи вікторіанського суспільства перед "занепадом чоловічої сили". Реклама грала на бажанні чоловіків залишатися енергійними та фізично міцними, а делікатні проблеми пропонувала вирішувати без візиту до лікаря – товар можна було замовити додому.

Однак не всі лікарі ставилися до таких виробів серйозно. У 1888 році доктор Вільям Лангран критикував один з електричних поясів, заявивши, що його ланцюг, судячи з конструкції, був неповним і ознак електричного струму на шкірі він не виявив.

На початку XX століття інтерес до "електричного лікування" поступово пішов на спад. До 1920-х років такі товари вже значно втратили популярність на тлі посилення контролю над сумнівними медичними методами та відсутності переконливих доказів їхньої ефективності.

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