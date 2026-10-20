Від Стародавнього Риму до протигаза: 8 несподіваних фактів про бюстгальтери

Бюстгальтер здається звичайною річчю, але його історія сповнена несподіванок. Його попередники існували ще в античності, а згодом цей предмет одягу змінювався під впливом моди, винаходів і навіть воєн.

Бюстгальтери пройшли довгий шлях від практичного одягу до різноманітних моделей сучасної білизни. Фото: Pixabay / Foundry

Бюстгальтери носили ще в Стародавньому Римі. На мозаїках IV століття зображені жінки, які займаються спортом у пов'язках для підтримки грудей. Ці вироби нагадували білизну, але не були сучасними бюстгальтерами.

Археологи знайшли білизну XV століття. У 2008 році під час досліджень замку Ленгберг в Австрії виявили чотири лляні вироби, схожі на бюстгальтери. Деякі мали чашечки та оздоблення.

Сучасний бюстгальтер почався з хустинок. У 1914 році американка Мері Фелпс Джейкоб отримала патент на легку конструкцію з тканини та стрічок, яка мала замінити жорсткий корсет. Вона не була першою винахідницею білизни такого типу, але її модель стала важливою в історії бюстгальтера.

Марк Твен теж залишив слід в історії одягу. У 1871 році письменник запатентував регульовані й знімні ремені для одягу. Однак винахід не був спеціально призначений для бюстгальтерів.

Перша світова війна змінила жіночий гардероб. У 1917 році американська військова промисловість закликала жінок відмовитися від корсетів, щоб заощадити метал. Це допомогло популяризувати легшу білизну.

Винахідниця продала патент за 1500 доларів. Мері Фелпс Джейкоб передала права на свій бюстгальтер компанії Warner Brothers Corset Company. За даними історичних джерел, компанія згодом заробила на ньому мільйони доларів.

У 1920-х роках груди модно було приховувати. Популярність прямого силуету зробила затребуваними бюстгальтери-бандо, які притискали груди, а не підкреслювали їх.

Бюстгальтер може перетворитися на протигаз. Лікарка Олена Боднар розробила спеціальний Emergency Bra, чашечки якого можна використовувати як дві захисні маски для обличчя. За цей незвичайний винахід вона отримала Шнобелівську премію у 2009 році.

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