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Від Стародавнього Риму до протигаза: 8 несподіваних фактів про бюстгальтери

Давні пов'язки, винахід Марка Твена та бюстгальтер, який перетворюється на захисну маску, - історія білизни сповнена сюрпризів

20 жовтня 2026, 21:19
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Сергій Кречмаровський

Бюстгальтер здається звичайною річчю, але його історія сповнена несподіванок. Його попередники існували ще в античності, а згодом цей предмет одягу змінювався під впливом моди, винаходів і навіть воєн.

Від Стародавнього Риму до протигаза: 8 несподіваних фактів про бюстгальтери

Бюстгальтери пройшли довгий шлях від практичного одягу до різноманітних моделей сучасної білизни. Фото: Pixabay / Foundry

  • Бюстгальтери носили ще в Стародавньому Римі. На мозаїках IV століття зображені жінки, які займаються спортом у пов'язках для підтримки грудей. Ці вироби нагадували білизну, але не були сучасними бюстгальтерами.

  • Археологи знайшли білизну XV століття. У 2008 році під час досліджень замку Ленгберг в Австрії виявили чотири лляні вироби, схожі на бюстгальтери. Деякі мали чашечки та оздоблення.

  • Сучасний бюстгальтер почався з хустинок. У 1914 році американка Мері Фелпс Джейкоб отримала патент на легку конструкцію з тканини та стрічок, яка мала замінити жорсткий корсет. Вона не була першою винахідницею білизни такого типу, але її модель стала важливою в історії бюстгальтера.

  • Марк Твен теж залишив слід в історії одягу. У 1871 році письменник запатентував регульовані й знімні ремені для одягу. Однак винахід не був спеціально призначений для бюстгальтерів.

  • Перша світова війна змінила жіночий гардероб. У 1917 році американська військова промисловість закликала жінок відмовитися від корсетів, щоб заощадити метал. Це допомогло популяризувати легшу білизну.

  • Винахідниця продала патент за 1500 доларів. Мері Фелпс Джейкоб передала права на свій бюстгальтер компанії Warner Brothers Corset Company. За даними історичних джерел, компанія згодом заробила на ньому мільйони доларів.

  • У 1920-х роках груди модно було приховувати. Популярність прямого силуету зробила затребуваними бюстгальтери-бандо, які притискали груди, а не підкреслювали їх.

  • Бюстгальтер може перетворитися на протигаз. Лікарка Олена Боднар розробила спеціальний Emergency Bra, чашечки якого можна використовувати як дві захисні маски для обличчя. За цей незвичайний винахід вона отримала Шнобелівську премію у 2009 році.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, хто першим почав носити сережки та що це означало



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Джерело: https://www.thefactsite.com/100-fashion-facts/
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