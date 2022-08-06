"Историческое решение в движении за права женщин": конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участия

Украинская модель Вероника Дидусенко рассказала о важных изменениях в правилах международного конкурса красоты. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Мисс Вселенная. (фото из открытых источников)

Как рассказала Дидусенко, сегодня было вынесено решение о том, что матери, беременные, замужние и разведенные женщины теперь могут принимать участие в конкурсе Мисс Вселенная.

"Мы сделали это. Историческое решение в движении за права женщин принято! Наше невероятное четырехлетнее путешествие доказало, что то, что считалось немыслимым предыдущие 70 лет, оказалось возможным. Более того, это стало правилом. И это благодаря нам, украинцы!", — пишет Дидусенко.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине могут ввести налог на покупку валюты: в НБУ рассказали, как это повлияет на инфляцию. В Украине могут ввести налог в размере 10% для операций по покупке валюты для импорта товаров и услуг.

Читайте также о том, что "Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР. Арестович высказал свое мнение касаемо сообщений о готовности ста тысяч северокорейских "добровольцев" воевать против Украины.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными. Городской глава Мариуполя призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию.

Также "Комментарии" информировали о том, что Китай ответил США на визит Пелоси: к чему приведет спор двух держав – какие есть риски для Украины. Несмотря на обострение в отношениях между двумя странами, ни одна из сторон не готова доводить ситуацию к чему-то большему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!