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"Историческое решение в движении за права женщин": конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участия

То, что считалось немыслимым предыдущие 70 лет, оказалось возможным - Дидусенко

6 августа 2022, 23:28
Автор:

Денис
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Украинская модель Вероника Дидусенко рассказала о важных изменениях в правилах международного конкурса красоты. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. 

"Историческое решение в движении за права женщин": конкурс красоты "Мисс Вселенная" изменил правила участия

Мисс Вселенная. (фото из открытых источников)

Как рассказала Дидусенко, сегодня было вынесено решение о том, что матери, беременные, замужние и разведенные женщины теперь могут принимать участие в конкурсе Мисс Вселенная. 

"Мы сделали это. Историческое решение в движении за права женщин принято! Наше невероятное четырехлетнее путешествие доказало, что то, что считалось немыслимым предыдущие 70 лет, оказалось возможным. Более того, это стало правилом. И это благодаря нам, украинцы!", — пишет Дидусенко. 

”Историческое решение в движении за права женщин”: конкурс красоты ”Мисс Вселенная” изменил правила участия - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине могут ввести налог на покупку валюты: в НБУ рассказали, как это повлияет на инфляцию. В Украине могут ввести налог в размере 10% для операций по покупке валюты для импорта товаров и услуг. 

Читайте также о том, что "Каждый день будем слышать новую х*ень": Арестович прокомментировал сообщения о "добровольцах" из КНДР. Арестович высказал свое мнение касаемо сообщений о готовности ста тысяч северокорейских "добровольцев" воевать против Украины. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными. Городской глава Мариуполя призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию. 

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Источник: https://www.facebook.com/veronika.didusenko.official
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