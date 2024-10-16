«Ангелы» возвращаются: Джиджи Хадид, Тайра Бенкс, Адриана Лима и Даутцен Крус снова надели свои крылья

Во вторник вечером Victoria's Secret Fashion Show вернуло свои "ангельские крылья" в Нью-Йорк для своего первого показа с 2018 года. Модели, среди которых "ветераны" моды Джиджи Хадид, Белла Хадид, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин, Бехати Принслу, Эшли Грэм, Адриана Лима и Алессандра Амбросио, продемонстрировали последнюю коллекцию нижнего белья бренда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журнала ELLE.

Кэндис Свейнпол. Фото: Виктория Сикрет Бразилия

Это знаменует собой переосмысление ежегодного мероприятия спустя годы после того, как компания претерпела некоторые серьезные изменения. В августе представитель Victoria's Secret сказал People, что "Victoria's Secret Fashion Show 2024 предоставит именно то, чего просили наши клиенты — гламур, подиум, моду, веселье, крылья, развлечения — все через мощную современную призму, отражающую то, кем мы являемся сегодня. Мы рады поделиться женской интерпретацией этого знакового события в конце этого года!"

Бренд пригласил Тайлу, Лизу и Шер выступить во время шоу, это был его первый полностью женский состав.

Также на показе выступили известные модели Карла Бруни, Ева Герцигова, Валентина Сампайо, Иман Хаммам, Грейс Элизабет, Жасмин Тукс, Эшли Грэм, Тейлор Хилл, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Даутцен Крус и другие.

Бренд также сообщил, что образы с подиума будут доступны для немедленного приобретения на веб-сайте компании, в приложении, в избранных магазинах и в магазине Amazon Fashion бренда.

Пролистайте ниже яркие наряды "ангелов" и их ослепительные крылья.







