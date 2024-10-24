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Антитренды 2025 года: какие вещи потеряют свою актуальность

Некоторые вещи в следующем году стоит будет убрать на дальнюю полочку шкафа

сегодня, 17:26
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Автор:
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Недилько Ксения

До следующего года осталось почти два месяца, поэтому некоторые стилисты уже составляют списки вещей, которые будут в тренде, а что станет жестким антитрендом в следующем году, в том числе и ориентируясь на показы сезона 2025, которые уже представляют модные дома.

Антитренды 2025 года: какие вещи потеряют свою актуальность

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Анималистический леопард


Антитренды 2025 года: какие вещи потеряют свою актуальность - фото 2

Уже несколько сезонов подряд фэшн-блоггеры отдают дань леопардовому принту. Каждый бренд одежды создавал коллекцию, в которую интегрировал вещь с хищным рисунком. Но, кажется, в 2025 году фэшн-индустрия сменит вектор и представит кардинально другой орнамент, который модницы смогут стилизовать в своих образах. Говорят, что это будет тигровый и коровий принт, и действительно ли это так, узнаем совсем скоро.

Брюки карго


Антитренды 2025 года: какие вещи потеряют свою актуальность - фото 3

В этом году на модных показах Недели моды не было и намека на спортивный шик и джинсы карго. Все больше трендсеттерки выбирают вещи приталенного кроя из эстетики "офисная сирена" и эта тенденция будет продолжаться и в 2025 году. Если для твоей фигуры рекомендуется выбирать свободные, оверсайз штаны, то обрати внимание на трендовые джинсы-бочки.

Кроссовки на массивной подошве


Антитренды 2025 года: какие вещи потеряют свою актуальность - фото 4

Бесспорно, обувь с такой подошвой мегаудобна для непогоды, но будет ли она выглядеть стильно и модно в 2025 — сомнительно. Уже несколько сезонов модницы отказываются от кроссовок с массивной подошвой из-за их неактуальности и выбирают классические и культовые модели, считающиеся эталонными на все годы. Без сомнения, базовые белые кроссовки или кеды станут самым лучшим вашим выбором в следующем году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Стилисты на них "плюются": джинсы скинни возвращаются в моду



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