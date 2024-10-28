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Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать

Некоторые джинсы напоминают нам молодость или детство, но пора оставить их как археологическую находку из прошлого

сегодня, 12:29
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Недилько Ксения

Джинсы – неотъемлемая деталь гардероба почти каждой девушки, женщины или подростка. Поэтому важно знать, какие джинсы можно носить и с чем, а какие уже вышли из моды и вряд ли туда вернутся. Стилисты советуют обратить внимание на советы, чтобы не выглядеть неактуально.

Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Джинсы с низкой посадкой


Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 2
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 3


Хотя попытки возвращения этого стиля предпринимаются, низкая посадка не приобретает популярность. Высокая или средняя посадка остается фаворитом, поскольку она создает более сбалансированные силуэты.

Кислотные цвета


Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 4
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 5


В 2024 году доминируют сдержанные, натуральные оттенки и минимализм. Джинсы с яркими окрасками или слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) выглядят устаревшими.

Чрезмерный декор


Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 6
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 7
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 8
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 9
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 10


В 2024 году доминирует минимализм, поэтому джинсы со слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) уже не актуальны.

Джинсы с большими дырками


Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 11
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 12
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 13


Джинсы с большими прорезями на ногах уже не в тренде. Более аккуратные варианты, например, легкий потертый эффект или меньшие прорези, выглядят более стильно.

Джинсы из заниженным клешем


Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 14
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 15


Клеш остается в тренде, но заниженный вариант, начинающийся от колен или бедер, уже не актуален. Современные модели клеша имеют высокую посадку и более плавный переход расширения.

Зауженные книзу джинсы (джоггеры)

Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 16
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 17
Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать - фото 18


Спортивный стиль джинсов с резинками на косточках, или заведенные вниз, характерный для прошлых сезонов, уходит в тень. Им на смену пришли более классические варианты и с прямыми или широкими штанинами.

Читайте также: Как сделать образ с джинсами более интересным. Деним остается в трендах любых сезонов, потому важно интересно его стилизовать в образах.




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