Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Джинсы – неотъемлемая деталь гардероба почти каждой девушки, женщины или подростка. Поэтому важно знать, какие джинсы можно носить и с чем, а какие уже вышли из моды и вряд ли туда вернутся. Стилисты советуют обратить внимание на советы, чтобы не выглядеть неактуально.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Джинсы с низкой посадкой
Хотя попытки возвращения этого стиля предпринимаются, низкая посадка не приобретает популярность. Высокая или средняя посадка остается фаворитом, поскольку она создает более сбалансированные силуэты.
Кислотные цвета
В 2024 году доминируют сдержанные, натуральные оттенки и минимализм. Джинсы с яркими окрасками или слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) выглядят устаревшими.
Чрезмерный декор
В 2024 году доминирует минимализм, поэтому джинсы со слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) уже не актуальны.
Джинсы с большими дырками
Джинсы с большими прорезями на ногах уже не в тренде. Более аккуратные варианты, например, легкий потертый эффект или меньшие прорези, выглядят более стильно.
Джинсы из заниженным клешем
Клеш остается в тренде, но заниженный вариант, начинающийся от колен или бедер, уже не актуален. Современные модели клеша имеют высокую посадку и более плавный переход расширения.
Зауженные книзу джинсы (джоггеры)
Спортивный стиль джинсов с резинками на косточках, или заведенные вниз, характерный для прошлых сезонов, уходит в тень. Им на смену пришли более классические варианты и с прямыми или широкими штанинами.
Читайте также: Как сделать образ с джинсами более интересным. Деним остается в трендах любых сезонов, потому важно интересно его стилизовать в образах.
Новости