Антитренды джинсов 2024 года: что уже не нужно надевать

Джинсы – неотъемлемая деталь гардероба почти каждой девушки, женщины или подростка. Поэтому важно знать, какие джинсы можно носить и с чем, а какие уже вышли из моды и вряд ли туда вернутся. Стилисты советуют обратить внимание на советы, чтобы не выглядеть неактуально.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Джинсы с низкой посадкой









Хотя попытки возвращения этого стиля предпринимаются, низкая посадка не приобретает популярность. Высокая или средняя посадка остается фаворитом, поскольку она создает более сбалансированные силуэты.

Кислотные цвета









В 2024 году доминируют сдержанные, натуральные оттенки и минимализм. Джинсы с яркими окрасками или слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) выглядят устаревшими.

Чрезмерный декор









В 2024 году доминирует минимализм, поэтому джинсы со слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) уже не актуальны.

Джинсы с большими дырками









Джинсы с большими прорезями на ногах уже не в тренде. Более аккуратные варианты, например, легкий потертый эффект или меньшие прорези, выглядят более стильно.

Джинсы из заниженным клешем









Клеш остается в тренде, но заниженный вариант, начинающийся от колен или бедер, уже не актуален. Современные модели клеша имеют высокую посадку и более плавный переход расширения.

Зауженные книзу джинсы (джоггеры)









Спортивный стиль джинсов с резинками на косточках, или заведенные вниз, характерный для прошлых сезонов, уходит в тень. Им на смену пришли более классические варианты и с прямыми или широкими штанинами.

Читайте также: Как сделать образ с джинсами более интересным. Деним остается в трендах любых сезонов, потому важно интересно его стилизовать в образах.



