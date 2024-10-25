Как сделать образ с джинсами более интересным

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Недилько Ксения
Джинсы – это неотъемлемая деталь гардероба, которая есть у всех. Каждый год модели джинсов меняются или возвращаются из прошлого, но любовь к этой части одежды ну точно не угасает уже десятилетиями.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Как сочетать практичность джинсов, чтобы выглядеть одновременно стильно и интересно.
Стилисты дают несколько советов, чтобы совмещать вещи в гардеробе и выглядеть статусно, дорого и изысканно даже в джинсах.
Добавляйте романтики
Шарфы, банты, украшения, объемные цветы на свитерах или жакетах в сочетании с джинсами точно придадут вашему виду изысканности и женственности.
Контрастные фактуры
Деним можно стилизовать несколькими фактурными вещами, чтобы образ не выглядел скучным. Если это холодное время года, можно надеть футболку, свитшот и кардиган из разных тканей.
Принтованная обувь
Однотонные джинсы можно разбавить обувью с принтом, верх можно оставить также однотонным, или выбрать спокойный принт.
Добавляйте цвета
Синие или черные джинсы можно стилизовать ярким цветным верхом.
Носите ремни, а лучше два
Ремни, как и другие аксессуары, придают образу уверенности и завершенности.
Делайте подворотни на широких джинсах
Чтобы широкие или темные джинсы не выглядели скучными, можно сделать подвороты, даже достаточно большие, все зависит от вашего роста. Времена "подшивки" длинных брюк остались в прошлом.
Интересные наслоения
Не бойтесь экспериментировать, добавлять несколько слоев, даже из рубашек. Это выглядит очень интересно и стильно.
Завязывайте джемпер или рубашку на талии
Такие "приемы" с 90-х и 2000-х снова в моде и придают образу смелости, уверенности и немного дерзости.
Сочетайте с шелковыми блузами
Такое сочетание несколько переплетается с советом быть романтичным и также менять фактуру. Такой образ любим у француженок, когда джинсовая практичность сочетается с шелковой легкостью и мечтательностью.
Делайте контраст объемов в образе
Надеть широкие джинсы с обтягивающей футболкой или лонгсливом, или добавить объем сверху, если ваш выбор – скинни. Выбирать только вам!
В любой непонятной ситуации надевайте каблуки
Каблуки с джинсами выглядят очень стильно, уверенно и визуально удлиняют ноги, что делает их более стройными.
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