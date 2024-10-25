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Как сделать образ с джинсами более интересным

Деним остается в трендах любых сезонов, поэтому важно интересно его стилизовать в образах

сегодня, 11:18
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Автор:
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Недилько Ксения

Джинсы – это неотъемлемая деталь гардероба, которая есть у всех. Каждый год модели джинсов меняются или возвращаются из прошлого, но любовь к этой части одежды ну точно не угасает уже десятилетиями.

Как сделать образ с джинсами более интересным

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как сочетать практичность джинсов, чтобы выглядеть одновременно стильно и интересно.

Стилисты дают несколько советов, чтобы совмещать вещи в гардеробе и выглядеть статусно, дорого и изысканно даже в джинсах.

Добавляйте романтики


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 2


Шарфы, банты, украшения, объемные цветы на свитерах или жакетах в сочетании с джинсами точно придадут вашему виду изысканности и женственности.

Контрастные фактуры

Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 3

Деним можно стилизовать несколькими фактурными вещами, чтобы образ не выглядел скучным. Если это холодное время года, можно надеть футболку, свитшот и кардиган из разных тканей.

Принтованная обувь


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 4


Однотонные джинсы можно разбавить обувью с принтом, верх можно оставить также однотонным, или выбрать спокойный принт.

Добавляйте цвета


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 5


Синие или черные джинсы можно стилизовать ярким цветным верхом.

Носите ремни, а лучше два


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 6


Ремни, как и другие аксессуары, придают образу уверенности и завершенности.

Делайте подворотни на широких джинсах


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 7


Чтобы широкие или темные джинсы не выглядели скучными, можно сделать подвороты, даже достаточно большие, все зависит от вашего роста. Времена "подшивки" длинных брюк остались в прошлом.

Интересные наслоения


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 8


Не бойтесь экспериментировать, добавлять несколько слоев, даже из рубашек. Это выглядит очень интересно и стильно.

Завязывайте джемпер или рубашку на талии


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 9
Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 10


Такие "приемы" с 90-х и 2000-х снова в моде и придают образу смелости, уверенности и немного дерзости.

Сочетайте с шелковыми блузами


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 11


Такое сочетание несколько переплетается с советом быть романтичным и также менять фактуру. Такой образ любим у француженок, когда джинсовая практичность сочетается с шелковой легкостью и мечтательностью.

Делайте контраст объемов в образе


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 12


Надеть широкие джинсы с обтягивающей футболкой или лонгсливом, или добавить объем сверху, если ваш выбор – скинни. Выбирать только вам!

В любой непонятной ситуации надевайте каблуки


Как сделать образ с джинсами более интересным - фото 13


Каблуки с джинсами выглядят очень стильно, уверенно и визуально удлиняют ноги, что делает их более стройными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Стилисты на них "плюются": джинсы скинни возвращаются в моду



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