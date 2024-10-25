Как сделать образ с джинсами более интересным

Джинсы – это неотъемлемая деталь гардероба, которая есть у всех. Каждый год модели джинсов меняются или возвращаются из прошлого, но любовь к этой части одежды ну точно не угасает уже десятилетиями.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как сочетать практичность джинсов, чтобы выглядеть одновременно стильно и интересно.

Стилисты дают несколько советов, чтобы совмещать вещи в гардеробе и выглядеть статусно, дорого и изысканно даже в джинсах.

Добавляйте романтики













Шарфы, банты, украшения, объемные цветы на свитерах или жакетах в сочетании с джинсами точно придадут вашему виду изысканности и женственности.

Контрастные фактуры









Деним можно стилизовать несколькими фактурными вещами, чтобы образ не выглядел скучным. Если это холодное время года, можно надеть футболку, свитшот и кардиган из разных тканей.

Принтованная обувь













Однотонные джинсы можно разбавить обувью с принтом, верх можно оставить также однотонным, или выбрать спокойный принт.

Добавляйте цвета













Синие или черные джинсы можно стилизовать ярким цветным верхом.

Носите ремни, а лучше два













Ремни, как и другие аксессуары, придают образу уверенности и завершенности.

Делайте подворотни на широких джинсах













Чтобы широкие или темные джинсы не выглядели скучными, можно сделать подвороты, даже достаточно большие, все зависит от вашего роста. Времена "подшивки" длинных брюк остались в прошлом.

Интересные наслоения













Не бойтесь экспериментировать, добавлять несколько слоев, даже из рубашек. Это выглядит очень интересно и стильно.

Завязывайте джемпер или рубашку на талии









Такие "приемы" с 90-х и 2000-х снова в моде и придают образу смелости, уверенности и немного дерзости.

Сочетайте с шелковыми блузами













Такое сочетание несколько переплетается с советом быть романтичным и также менять фактуру. Такой образ любим у француженок, когда джинсовая практичность сочетается с шелковой легкостью и мечтательностью.

Делайте контраст объемов в образе













Надеть широкие джинсы с обтягивающей футболкой или лонгсливом, или добавить объем сверху, если ваш выбор – скинни. Выбирать только вам!

В любой непонятной ситуации надевайте каблуки













Каблуки с джинсами выглядят очень стильно, уверенно и визуально удлиняют ноги, что делает их более стройными.

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