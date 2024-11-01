Как в декрете выглядеть стильно: трендовые образы на осень-2024

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Недилько Ксения
Стиль мамы в декрете – это сочетание комфорта, практичности и современности, что помогает выглядеть хорошо даже в ежедневной рутине с малышом. Вот несколько советов, как сохранить стиль и чувствовать себя комфортно:
Рози Ханнингтон-Уайтли с ребенком. Фото из открытых источников
1. Базовый гардероб
Трикотажные костюмы – отличный вариант для дома и прогулок, ведь они удобны и выглядят современно.
Теплые леггинсы или джогеры – идеально подходят для активных дней, ведь не ограничивают движений.
Джинсы с высокой талией – подойдут для мам, которые любят более структурированные образы, но при этом стремятся к комфорту.
2. Слои одежды
Многослойность позволяет легко адаптироваться к изменениям температуры, особенно если нужно часто выходить на прогулку. Можно добавить базовую футболку, легкий кардиган и теплый свитер .
З. Комфортные топы и свитера
Выбирайте одежду на кнопках или замках, если кормите грудью. Удобные кофты или свитера со спущенным плечом или легким кроем помогают быстро привести себя в порядок и придать стильности.
4. Функциональные аксессуары
Удобная и вместительная сумка-рюкзак вместо классической сумки поможет носить все необходимые вещи, не отягощая руки.
Теплый шарф и шапка придадут стиля и уюта, а также защитят от холода.
5. Практическая обувь
Выбирайте ботинки или кроссовки с лёгкой подошвой. Они подходят для активных прогулок с коляской или ношения ребенка в слинге.
6. Натуральные ткани
Выбирайте одежду из хлопка, шерсти или льна. Натуральные материалы пропускают воздух и обеспечивают комфорт в течение всего дня.
Стиль мамы в декрете – это прежде всего комфорт, но при правильном подборе вещей он может быть еще и модным. Важно, чтобы одежда соответствовала вашему ритму жизни и позволяла наслаждаться временем с малышом, чувствуя себя уверенно и комфортно .
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