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Как в декрете выглядеть стильно: трендовые образы на осень-2024

Женщина желает быть стильной и красивой, даже когда не хватает времени на себя, как раньше

сегодня, 17:18
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Автор:
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Недилько Ксения

Стиль мамы в декрете – это сочетание комфорта, практичности и современности, что помогает выглядеть хорошо даже в ежедневной рутине с малышом. Вот несколько советов, как сохранить стиль и чувствовать себя комфортно:

Как в декрете выглядеть стильно: трендовые образы на осень-2024

Рози Ханнингтон-Уайтли с ребенком. Фото из открытых источников

1. Базовый гардероб

Трикотажные костюмы – отличный вариант для дома и прогулок, ведь они удобны и выглядят современно.

Теплые леггинсы или джогеры – идеально подходят для активных дней, ведь не ограничивают движений.

Джинсы с высокой талией – подойдут для мам, которые любят более структурированные образы, но при этом стремятся к комфорту.


Как в декрете выглядеть стильно: трендовые образы на осень-2024 - фото 2


2. Слои одежды

Многослойность позволяет легко адаптироваться к изменениям температуры, особенно если нужно часто выходить на прогулку. Можно добавить базовую футболку, легкий кардиган и теплый свитер .


Как в декрете выглядеть стильно: трендовые образы на осень-2024 - фото 3


З. Комфортные топы и свитера

Выбирайте одежду на кнопках или замках, если кормите грудью. Удобные кофты или свитера со спущенным плечом или легким кроем помогают быстро привести себя в порядок и придать стильности.


Как в декрете выглядеть стильно: трендовые образы на осень-2024 - фото 4


4. Функциональные аксессуары

Удобная и вместительная сумка-рюкзак вместо классической сумки поможет носить все необходимые вещи, не отягощая руки.

Теплый шарф и шапка придадут стиля и уюта, а также защитят от холода.

5. Практическая обувь

Выбирайте ботинки или кроссовки с лёгкой подошвой. Они подходят для активных прогулок с коляской или ношения ребенка в слинге.

6. Натуральные ткани

Выбирайте одежду из хлопка, шерсти или льна. Натуральные материалы пропускают воздух и обеспечивают комфорт в течение всего дня.

Стиль мамы в декрете – это прежде всего комфорт, но при правильном подборе вещей он может быть еще и модным. Важно, чтобы одежда соответствовала вашему ритму жизни и позволяла наслаждаться временем с малышом, чувствуя себя уверенно и комфортно .



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