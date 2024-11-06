Мелания Трамп готовится снова стать первой леди: какие образы она выбрала в дни выборов

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Недилько Ксения
Бывшая и будущая первая леди США имеет особую любовь к Dior, выбирая наряды от французского модного дома на все важные публичные мероприятия.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
54-летняя Мелания Трамп готовится снова вернуться в Белый дом после того, как ее муж Дональд обошел на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. И хотя подсчет голосов еще продолжается, внимание модных обозревателей снова приковано к вероятной первой леди США.
Портал WWD уже оценил наряды Мелании, в которых она появилась на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандель во Флориде.
В то время как многие бывшие первые леди предпочитали американские бренды и цвета американского флага в подобных случаях, миссис Трамп выбрала черное в белый горошек платье-рубашку от Dior с поясом. Образ она дополнила туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.
В этом наряде Мелания не в первый раз выходит в свет. В нем она была на телевизионном интервью во время продвижения своей книги воспоминаний.
Бывшая модель словенского происхождения давно известна своей любовью к Dior. Она надевала красный костюм этого модного дома для своего появления на Республиканском национальном съезде в Милуоки. Ансамбль был современной версией костюма Christian Dior "Bar".
Во время первого выступления Дональда Трампа после оглашения предварительных результатов Мелания сменила наряды и предстала перед публикой в сером костюме с юбкой миди. Она улыбалась присутствующим и выглядела гораздо веселее, чем после первой победы своего мужа.
Со своей стороны, политик не пожалел добрых слов в адрес жены.
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