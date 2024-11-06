Мелания Трамп готовится снова стать первой леди: какие образы она выбрала в дни выборов

Бывшая и будущая первая леди США имеет особую любовь к Dior, выбирая наряды от французского модного дома на все важные публичные мероприятия.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

54-летняя Мелания Трамп готовится снова вернуться в Белый дом после того, как ее муж Дональд обошел на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. И хотя подсчет голосов еще продолжается, внимание модных обозревателей снова приковано к вероятной первой леди США.

Портал WWD уже оценил наряды Мелании, в которых она появилась на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандель во Флориде.

В то время как многие бывшие первые леди предпочитали американские бренды и цвета американского флага в подобных случаях, миссис Трамп выбрала черное в белый горошек платье-рубашку от Dior с поясом. Образ она дополнила туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

В этом наряде Мелания не в первый раз выходит в свет. В нем она была на телевизионном интервью во время продвижения своей книги воспоминаний.

Бывшая модель словенского происхождения давно известна своей любовью к Dior. Она надевала красный костюм этого модного дома для своего появления на Республиканском национальном съезде в Милуоки. Ансамбль был современной версией костюма Christian Dior "Bar".

Во время первого выступления Дональда Трампа после оглашения предварительных результатов Мелания сменила наряды и предстала перед публикой в сером костюме с юбкой миди. Она улыбалась присутствующим и выглядела гораздо веселее, чем после первой победы своего мужа.

Со своей стороны, политик не пожалел добрых слов в адрес жены.

"Я также хочу поблагодарить свою прекрасную жену Меланию, первую леди, у которой самая популярная книга в стране. Вы можете в это поверить? Она очень много работает, чтобы помогать людям. Поэтому я просто хотел поблагодарить ее".

, — сказал Трамп во время своего выступления во Флориде.