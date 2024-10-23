Проверь себя: какие цвета волос модны в 2024 году

Профессиональные стилисты недавно рассказали о том, какие цвета волос сейчас модны в конце 2024 года и будут оставаться на пике в начале 2025 года. Тренды сезона характеризуют как "тихую роскошь".

Фото: коллаж "Комментарии"

В сезоне-2024 экстремальные оттенки волос оказались за бортом модных тенденций. На смену им пришел живой и здоровый блеск вместе с натуральностью.













Цвет волос "золотисто-русый" – это теплый оттенок, сочетающий в себе мягкие русые тона с легкими золотистыми бликами. Этот оттенок выглядит естественно и сияет при свете, придавая волосам теплый солнечный вид.

Особенности цвета "золотисто-русый":

Теплый тон: Золотистые оттенки придают русому цвету теплоту, делая волосы более сияющими и живыми. Это создает эффект солнечного свечения, в особенности при дневном освещении.

Этот цвет часто встречается в природе, что делает его идеальным для тех, желает светлый цвет, но не блонд (потому что блонд сейчас не в моде).

Этот оттенок – отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированный вариант между теплыми и естественными тонами, идеален для создания мягкого и нежного образа.













Цвет волос "горький шоколад" — это насыщенный, глубокий коричневый оттенок с легкими холодными или нейтральными оттенками. Он обладает особой элегантностью, поскольку напоминает естественный темный цвет волос с богатой глубиной.

Особенности цвета горького шоколада выглядит особенно привлекательно при правильном уходе, поскольку темные оттенки подчеркивают здоровье волос, их блеск и текстуру. Этот цвет придает внешнему виду классическую элегантность, делая его популярным выбором для тех, кто стремится выглядеть изысканно и стильно.













Природный рыжий цвет волос один из самых редких и выразительных оттенков, который встречается только у около 2% населения мира. Он варьируется от светло-рыжего до насыщенного медного или даже темно-каштанового с рыжим оттенком.

Вот основные особенности природных рыжих волос:

1. Оттенки:

• Светло-рыжий: ближе к золотисто-блондинистому или персиковому цвету

• Медный: насыщенный оттенок, сочетающий красные и оранжевые тона.

• Темно-рыжий: более глубокий оттенок, более близкий к каштановому с рыжим оттенком.