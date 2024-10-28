Тренды осенней обуви 2024 года: от милитари-ботинок до перьев

Осень 2024 года приносит с собой множество интересных и стильных вариантов женской обуви. Вот несколько главных трендов, которые будут актуальны в этом сезоне:

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1. Высокие сапоги: Сапоги до колена или даже выше снова в тренде. Они могут быть выполнены из различных материалов, включая кожу, замшу и даже текстиль. Основной акцент — на комфорт и тепло, что особенно актуально в холодную осеннюю погоду.









2. Грубые ботинки: Ботинки в стиле милитари с массивными подошвами продолжают оставаться популярными. Такие модели часто сочетаются с женственными нарядами, создавая интересный контраст.









3. Лоферы: Классические лоферы с современным обновлением — идеальный вариант для осени. Они могут быть украшены металлическими деталями, кисточками или иметь яркий цветовой акцент.









4. Туфли в стиле officecore: Эстетика офиса стала одной из основных в начале этой осени. Улицы модных столиц были заполнены streetstyle-звездами в строгих брючных костюмах, белых рубашках с галстуками, прямых карандашных юбках и очках в стиле geek chic. Потому не удивительно, что эти мотивы перешли и к обуви. Здесь officecore появился в виде туфель на каблуке средней высоты, преимущественно еще и на толстых и устойчивых, чтобы было удобно весь день передвигаться, решая рабочие вопросы. По совету дизайнеров, останавливаемся на кожаной обуви, оформленной в базовых оттенках, — коричневой, черной, серой или белой, — что будет сочетаться с любой одеждой.









5. Спортивная обувь: Кроссовки и кеды остаются неотъемлемой частью гардероба. В 2024 году акцент на яркие цвета и необычные принты.









6. Мэри-Джейн: Пока позволяет погода, можем вполне наслаждаться ношением балеток, популярность которых возродилась несколько сезонов назад. И чаще этой осенью мы будем обращаться именно к моделям Мэри-Джейн. С толстыми или наоборот тонкими ремешками; лакированные, подобные тем, которые мы одевали в школьные годы; принтованные или дополненные массивными металлическими деталями в бунтарском стиле — дизайнеры позаботились о том, чтобы классические балетки заиграли новыми оттенками.









7. Аксессуары и декор: Не менее важным трендом остается декор обуви. Это могут быть ремешки, пряжки, вышивка и даже перья. Важно, чтобы обувь была не только удобной, но и отражала индивидуальность своей обладательницы.









Осень 2024 года предлагает разнообразие стилей и направлений, позволяя каждой женщине найти идеальный вариант обуви, соответствующий ее вкусам и потребностям.