Balenciaga представила юбку в виде разодранных мужских трусов: сколько стоит (ФОТО)

Balenciaga на своем официальном сайте выпустила женскую мини-юбку в виде мужских трусов, разорванных в нижней части. Необычная новинка представлена в осенней коллекции 2025 года по цене 550 долларов (около 23 тыс. гривен).

Мини-юбка Balenciaga в виде мужских трусов. Фото: Balenciaga

В описании указано, что юбка из мужских трусов изготовлена из выцветшего черного трикотажа и состоит на 93% из хлопка и на 7% из эластана. Пояс юбки изготовлен из смеси полиамида, полиэстера и эластана.

Юбка в виде мужских трусов от Balenciaga

Balenciaga не в первый раз вызывает удивление своими модными решениями. Из самых обсуждаемых вещей бренда за последние годы модный дом выпускал браслет, похожий на прозрачную клейкую ленту, кроксы на каблуке, юбку, которая выглядела как обычное полотенце, обернутое вокруг бедер, а также клатч в виде пакета для чипсов.

Все эти предметы имели высокую цену в несколько сот долларов.

Юбка в виде мужских трусов от Balenciaga

Модный дом Balenciaga был основан испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой еще в 1910-х годах. Его стиль в свое время революционизировал представление о женской моде, отказываясь от подчеркнутой талии в пользу свободных силуэтов и новых форм. В 21 веке бренд под руководством Демны Гвасалии трансформировался в символ "анти-моды", где главная цель состоит в том, чтобы шокировать, переосмыслить банальное и привлечь внимание к пределам модной эстетики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядят кроксы на шпильке от Balenciaga.

Также "Комментарии" писали о модных ошибках, которых следует избегать.