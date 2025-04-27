Crocs выпускает новые модели с кристаллами: станут ли они новым трендом в мире обуви

Обувной бренд Crocs, известный своими удобными и практичными моделями, делает неожиданный шаг в мир роскоши, сотрудничая с легендарной компанией Swarovski. Этот альянс задает нам вопрос: может ли масс-маркет бренд покорить модный Олимп благодаря блеску кристаллов?

Crocs с кристаллами Swarovski

Новый стиль для классики





Crocs решил не останавливаться на достигнутом и предложил своим поклонникам что-то поистине уникальное – кристаллы Swarovski на классических сабо Classic Clog и модели на платформе Bae Clog. Воплощение элегантности в черной обуви на высокой подошве с голландской тесьмой и блестящими кристаллами изменило привычное представление о повседневной обуви.

Поражающие гламурные акценты





Символом роскоши становится модель Classic Clog, исполненная в перламутровом оттенке слоновой кости. Украшенная деталями в виде крыльев бабочки и обилием блестящих камней, она переносит нас в мир мечтаний, сохраняя при этом комфорт, за который так любят бренд.

Цитаты, прибавляющие весы

"Эта глобальная коллекция демонстрирует смелую эволюцию Crocs, где культовый комфорт объединяется с изысканным мастерством" — Матиас Инфанте, вице-президент Crocs по глобальному маркетингу.

"Swarovski гордится нашим партнерством с Crocs. Новый запуск — это важная веха в нашем динамичном и вдохновляющем сотрудничестве" — Коля Киофски, генеральный менеджер Swarovski в Северной Америке.

Выводы и перспективы

Этот шаг заставляет задуматься: станет ли Crocs новым трендсеттером в мире роскошной обуви или это лишь временная волна на рынке моды? Ответ зависит от успеха продаж лимитированной серии, которая появится в магазинах уже в мае. Независимо от результатов, эта коллекция уже изменила представление о бренде и его возможностях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что босоножки на кольцах являются одним из самых актуальных трендов обуви сезона весна/лето 2025 года, и они могут даже сбросить с трона босоножки ремешки.