Джинсовая куртка уже давно стала классикой базового гардероба. Она легко сочетается и с платьями, и с брюками, и с джинсами, а еще придает образу непринужденности. Однако не все фасоны остаются актуальными: есть модели, которые лучше оставить в прошлом. Если не хотите выглядеть старомодно этой осенью, следует знать, какие джинсовки стали антитрендом.

Эти джинсовые куртки лучше не доставать из шкафа – антитренды джинсовок

1. Чрезмерный декор и стразы

Куртки, обильно усыпанные пайетками, стразами или вышивками с блестками, уже давно не актуальны. Такой дизайн делает вещь "тяжелой" и дешевой, даже если она стоит дорого. Модный акцент сегодня – минимализм.

2. Сильно приталенные модели

Фасоны, сидящие в облипке, больше напоминают начало 2000-х, чем современность. Сегодня в тренде свободные силуэты – oversize или relaxed fit. Они выглядят стильно, молодежно и придают свободу движения.

3. Джинсовки с меховыми вставками

Комбинированные модели с цветным искусственным мехом или чрезмерно пушистым воротником выглядят устаревшим. Если хотите более теплый вариант, выбирайте модели с лаконичным денимом и сдержанной подкладкой shearling в классических цветах.

4. Вареный и кислотный деним

Фактурный "вареный" деним или неоновая кислотная обработка – это привет из 90-х, который считается антитрендом. Мода тяготеет к чистым оттенкам голубого, темно-синего или графитового денима без чрезмерных эффектов.

5. Куртки с массивными аппликациями и надписями

Большие картинки на спине, нашивки или гигантские логотипы больше не добавляют стиля. Они делают вещь тяжелой для совмещения и часто выглядят дешево. Модные варианты – лаконичны, без кричащих деталей.

6. Очень короткие модели

Едва прикрывающие талию куртки уже не на пике популярности. Они уродуют пропорции фигуры и выглядят слишком "подростково". В то же время актуальны удлиненные фасоны — они придают образу элегантности и универсальности.

Совет: если в вашем шкафу есть одна из таких моделей, не спешите его выбрасывать. Возможно, через несколько лет мода снова вернет их в тренды. А пока лучше сделать ставку на классические, минималистические джинсовки с прямым или oversize кроем – они никогда не потеряют актуальность.

Почему это антитренд

Современная мода "говорит": минимализм превыше всего. Стразы, толстые аппликации или избыточные декоративные элементы отвлекают и смотрятся слишком нагруженной детализацией.

Линии и силуэты становятся важнее декора. Сегодня в тренде oversize, relaxed fit или классические прямые формы с простым денимом. Приталенные и слишком короткие фасоны стали пережитком 2000-х.

Дизайн без лишнего блеска лучше приспосабливается к разным стилям – от кэжуала до smart-casual. Подчеркнуто простой деним – это база, работающая множество способов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие юбки будут в тренде этой осенью.