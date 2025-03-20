5 стильных сочетаний от Андре Тана для модной весны: идеи, которые легко воплотить

Весна уже на пороге, а вместе с ней – новые стильные тренды, покоряющие сердца модниц. Дизайнер Андре Тан поделился в своем Instagram пятью идеями для весеннего гардероба, сочетающими практичность и элегантность. Его советы позволяют создавать модные образы, не тратя много времени и усилий. Вот что стоит примерить этой весной!

Фото: freepik

Деним: классика, которая всегда в моде

Нет ничего проще и стильнее сочетания джинсов и рубашки с денима. Этот образ станет отличной базой для любой ситуации. И не забудьте о джинсовых платьях и юбках – они придают образу стильного вида.

Мини-юбка, сапоги, топ и жакет

Идеальный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть женственность. Этот лук смотрится очень интересно и придает игривости, при этом легко состоит даже из базовых элементов.

Брючный костюм: элегантность в каждом движении

Составляющие этого образа – это светлые оттенки или чисто белый костюм, создающий свежий и дорогой вид. Такой образ смотрится безупречно в любом контексте.

Джинсы, приталенный жакет и топ

Этот образ идеально подходит для каждой модницы. Приталенный жакет подчеркивает силуэт, а джинсы (или юбка или платье) помогают поддержать гармонию и стильность.

Максиюбка, бомбер и ботильоны

Сочетание спортивного и классического стиля, которое всегда привлекает внимание. Легкая юбка придает энергии, а бомбер создает интересную контрастность, завершающуюся элегантными ботильонами.

Напомним, портал “Комментарии” писал, что в этом сезоне главными акцентами становятся естественность, свежесть и немного смелых деталей, поэтому легкий и красивый макияж прекрасно подойдет на весну 2025 года .