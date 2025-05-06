Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала

Вчера началось главное модное событие года – балл Института костюма MET GALA 2025, открывающий новую масштабную выставку Superfine: Tailoring Black Style.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Она исследует, как мода помогала формировать идентичность в темнокожей диаспоре и как появился феномен темнокожего денди. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журнала Vogue .

Среди дизайнеров, чьи работы будут представлены в рамках экспозиции: Грейс Уэльс Боннер, Фаррелл Уильямс и покойный Вирджил Абло. Заявленный дресс-код Met Gala 2025 называется Tailored for You. Организаторы подчеркивают, что дресс-код создан для вдохновения и дает гостям простор для творческой интерпретации. Рассматриваем, как звездные гости интерпретировали и раскрыли для себя эту тему – от Зендеи в белом брючном костюме до Памелы Андерсон в блестящем "кукольном" платье Tory Burch.

С любопытством и восхищением мы наблюдали за появлением гостей на красном тротуаре и затаивали дыхание, когда на нем появлялись пары. Традиционно на Met Gala прибыли известные дизайнеры: модельер Зак Позен сопровождал модель Лору Гарриер, одетую в шикарный белый костюм с экстраширокими брюками; дизайнер Джонатан Симхай создал образы в масляно-желтых оттенках для Керри Вашингтон, а Вес Гордон появился на балу вместе с Энн Хэтэуэй, одетую в блестящую юбку и белую рубашку от дизайнера. Были на красном тротуаре и знаменитые пары влюбленных, как Дуа Липа и Каллум Тернер, Ник Джонас с женой Приянкой Чопрою и другие.

Приянка Чопра

Дуа Липа в Chanel

Вупи Голдберг в Thom Browne

Джорджина Родригес

Майли Сайрус в Alaia

Сидни Свиньи в Miu Miu

Энн Гетевей в Carolina Herrera

Джиджи Гадид в Miu Miu

Дайана Росс

Зендея в Louis Vuitton

Деми Мур в Thom Browne

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие шорты будут в тренде этим летом.