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Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала

Лучшие образы гостей балла Met Gala 2025 – от Зендеи до Памелы Андерсон и Джиджи Гадид

сегодня, 13:06
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Недилько Ксения

Вчера началось главное модное событие года – балл Института костюма MET GALA 2025, открывающий новую масштабную выставку Superfine: Tailoring Black Style.

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Она исследует, как мода помогала формировать идентичность в темнокожей диаспоре и как появился феномен темнокожего денди. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журнала Vogue .

Среди дизайнеров, чьи работы будут представлены в рамках экспозиции: Грейс Уэльс Боннер, Фаррелл Уильямс и покойный Вирджил Абло. Заявленный дресс-код Met Gala 2025 называется Tailored for You. Организаторы подчеркивают, что дресс-код создан для вдохновения и дает гостям простор для творческой интерпретации. Рассматриваем, как звездные гости интерпретировали и раскрыли для себя эту тему – от Зендеи в белом брючном костюме до Памелы Андерсон в блестящем "кукольном" платье Tory Burch.

С любопытством и восхищением мы наблюдали за появлением гостей на красном тротуаре и затаивали дыхание, когда на нем появлялись пары. Традиционно на Met Gala прибыли известные дизайнеры: модельер Зак Позен сопровождал модель Лору Гарриер, одетую в шикарный белый костюм с экстраширокими брюками; дизайнер Джонатан Симхай создал образы в масляно-желтых оттенках для Керри Вашингтон, а Вес Гордон появился на балу вместе с Энн Хэтэуэй, одетую в блестящую юбку и белую рубашку от дизайнера. Были на красном тротуаре и знаменитые пары влюбленных, как Дуа Липа и Каллум Тернер, Ник Джонас с женой Приянкой Чопрою и другие.

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 2

Приянка Чопра

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 3

Дуа Липа в Chanel

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 4

Вупи Голдберг в Thom Browne

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 5

Джорджина Родригес

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 6

Майли Сайрус в Alaia

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 7

Сидни Свиньи в Miu Miu

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 8

Энн Гетевей в Carolina Herrera

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 9

Джиджи Гадид в Miu Miu

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 10

Дайана Росс

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 11

Зендея в Louis Vuitton

Met Gala 2025: Лучшие образы гостей бала - фото 12

Деми Мур в Thom Browne

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие шорты будут в тренде этим летом.



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Источник: https://vogue.ua/article/fashion/ceremoniya/naykrasivishi-pari-na-met-gala-2025-59265.html
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