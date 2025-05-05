Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить

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Недилько Ксения
Летний сезон 2025 года обещает быть ярким, смелым и комфортным. Женские шорты снова в центре модного внимания: дизайнеры сделали ставку на разнообразие фасонов, тканей и стилистических решений. Если вы хотите выглядеть стильно этим летом – шорты станут незаменимой частью гардероба. Рассказываем, какие модели в тренде и как их совмещать.
Тренды шорт на лето 2025
Шорты-палаццо
Широкие, легкие, с высокой посадкой — они выглядят элегантно и очень комфортны. В идеале – из льняной или вискозной ткани в нейтральных или пастельных тонах.
Укороченные деним-шорты
Классика, которая не выходит из моды. В 2025 году актуальны модели с высокой талией, потертостями, необработанными краями или в цветах 90-х: светлый голубой, розовый, лайм.
Бермуды
Стильные и универсальные, бермуды идеально подходят как для офиса (в сочетании с пиджаком), так и для прогулок. В моде – как однотонные, так и принтованные варианты.
Шорты-юбки (скорт)
Идеальное решение для тех, кто любит женственность и комфорт. Этот гибрид шорт и юбки прекрасно смотрится с кроп-топами и босоножками на танкетке.
Спортивные шорты
Ультракомфортные, с эластичным поясом или с контрастной отделкой – их носят не только в тренажерный зал. Смело комбинируйте со свитшотами, топами, рубашками oversize .
• С рубашкой oversize
Это одно из самых модных сочетаний лета. Рубашку можно заправить частично или завязать на талии. Идеально – с деним-шортами или бермудами.
• С лаконичным кроп-топом
Для жаркого городского стиля или пляжного луга. Такой образ выглядит свежо и современно.
• С пиджаком
Смарт-кежуал в действии: сочетайте бермуды или палаццо с удлиненным пиджаком, топом и босоножками на каблуке – получите идеальный образ для свидания или офиса.
• С футболкой с принтом
Простой и трендовый вариант. Выбирайте футболки с надписями, ретро-графикой или в стиле Y2K , добавляйте кеды или сандалии.
• С обувью на плоской подошве
В 2025 году снова популярны римские сандалии, сланцы с широкими ремешками, эспадрильи и кроссовки с цветными вставками.
В топе – естественные оттенки: бежевый, оливковый, песочный, кремовый. Также в тренде – пастель, лимонный, коралловый, небесно-голубой. Относительно материалов следует выбирать хлопок, лен, деним, мягкую экокожу и вискозу.
Совет от стилиста: не бойтесь экспериментов. Летние шорты позволяют легко менять настроение образа – от нежного романтического до дерзко городского. Главное — соблюдать пропорции и чувствовать себя уверенно.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какие босоножки в тренде этим летом.
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