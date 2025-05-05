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Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить

Как носить шорты разных фасонов и с чем их сочетать

5 мая 2025, 18:07
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Автор:
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Недилько Ксения

Летний сезон 2025 года обещает быть ярким, смелым и комфортным. Женские шорты снова в центре модного внимания: дизайнеры сделали ставку на разнообразие фасонов, тканей и стилистических решений. Если вы хотите выглядеть стильно этим летом – шорты станут незаменимой частью гардероба. Рассказываем, какие модели в тренде и как их совмещать.

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить

Тренды шорт на лето 2025

Актуальные фасоны лета 2025

Шорты-палаццо

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 2

Широкие, легкие, с высокой посадкой — они выглядят элегантно и очень комфортны. В идеале – из льняной или вискозной ткани в нейтральных или пастельных тонах.

Укороченные деним-шорты

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 3

Классика, которая не выходит из моды. В 2025 году актуальны модели с высокой талией, потертостями, необработанными краями или в цветах 90-х: светлый голубой, розовый, лайм.

Бермуды

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 4

Стильные и универсальные, бермуды идеально подходят как для офиса (в сочетании с пиджаком), так и для прогулок. В моде – как однотонные, так и принтованные варианты.

Шорты-юбки (скорт)

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 5

Идеальное решение для тех, кто любит женственность и комфорт. Этот гибрид шорт и юбки прекрасно смотрится с кроп-топами и босоножками на танкетке.

Спортивные шорты

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 6

Ультракомфортные, с эластичным поясом или с контрастной отделкой – их носят не только в тренажерный зал. Смело комбинируйте со свитшотами, топами, рубашками oversize .

С чем носить модные шорты

• С рубашкой oversize

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 7

Это одно из самых модных сочетаний лета. Рубашку можно заправить частично или завязать на талии. Идеально – с деним-шортами или бермудами.

• С лаконичным кроп-топом

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 8

Для жаркого городского стиля или пляжного луга. Такой образ выглядит свежо и современно.

• С пиджаком

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 9

Смарт-кежуал в действии: сочетайте бермуды или палаццо с удлиненным пиджаком, топом и босоножками на каблуке – получите идеальный образ для свидания или офиса.

• С футболкой с принтом

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 10

Простой и трендовый вариант. Выбирайте футболки с надписями, ретро-графикой или в стиле Y2K , добавляйте кеды или сандалии.

• С обувью на плоской подошве

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 11
Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 12

В 2025 году снова популярны римские сандалии, сланцы с широкими ремешками, эспадрильи и кроссовки с цветными вставками.

Модные цвета и ткани

В топе – естественные оттенки: бежевый, оливковый, песочный, кремовый. Также в тренде – пастель, лимонный, коралловый, небесно-голубой. Относительно материалов следует выбирать хлопок, лен, деним, мягкую экокожу и вискозу.

Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 13
Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 14
Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 15
Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 16
Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 17
Модные женские шорты летом 2025 года: как и с чем носить - фото 18

Совет от стилиста: не бойтесь экспериментов. Летние шорты позволяют легко менять настроение образа – от нежного романтического до дерзко городского. Главное — соблюдать пропорции и чувствовать себя уверенно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие босоножки в тренде этим летом.



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