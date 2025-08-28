Этой осенью дизайнеры сделали ставку на теплые оттенки, и одним из фаворитов стал цвет "сливочное масло" (butter cream) – нежный, кремовый тон между бежевым и пастельно-желтым. Он выглядит мягко, уютно и вместе с тем элегантно, поэтому легко вписывается как в базовый, так и в праздничный гардероб.

Модный цвет "сливочное масло": с чем совмещать и как адаптировать под свой цветотип

С чем сочетать цвет "сливочное масло"

Со светлыми оттенками: белый, молочный, айвори подчеркивают нежность цвета.

С контрастными тонами: черный, графитовый, темно-синий придают выразительности и делают образ более строгим.

С пастелью: мята, пудро-розовый, небесно-голубой – для нежных, романтических сетов.

С теплыми акцентами: шоколадный, терракотовый, бордо создают эффект дорогого осеннего стиля.

С металлическими деталями золотые украшения идеально подчеркивают теплоту оттенка.

Как адаптировать "сливочное масло" под свой цветотип

Весна

Оттенок становится натуральной базой. Хорошо смотрится в платьях, рубашках и свитерах. Сочетать с коралловым, светло-зеленым, небесно-голубым.

Лето

Лучше выбирать "сливочное масло" в виде аксессуаров (сумки, шарфы, украшения). В чистом виде он может "потерять" холодный тон кожи. Сочетать с серо-голубым, лавандовым, холодным розовым.

Осень

Это идеальный базовый оттенок для гардероба! Прекрасно смотрится в трикотаже, пальто и аксессуарах. Сочетать с коричневым, изумрудным, горчичным, терракотовым.

Зима

Цвет лучше вводить дозированно – в виде блуз или деталей. Наиболее эффектно работает с черным, рубиново-красным, сапфировым. Поможет смягчить контрастность образа.

Где носить и как стилизовать

В повседневном стиле – свитера и кардиганы в цвете сливочного масла создадут теплое уютное настроение.

В офисе – блуза или юбка в этом оттенке совмещенная с темным жакетом сделает образ строгим, но не мрачным.

На выходе – платье в тоне butter cream с золотыми украшениями будет выглядеть роскошно.

В деталях – сумка, обувь или даже маникюр в "сливочном масле" освежат любой образ.

Цвет "сливочное масло" – это универсальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно, но в то же время нежно и утонченно. Правильно подобранные сочетания сделают его уместным в любом стиле – от casual до вечерней классики .

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие юбки будут в тренде осенью 2025 года.