Недилько Ксения
Этой осенью дизайнеры сделали ставку на теплые оттенки, и одним из фаворитов стал цвет "сливочное масло" (butter cream) – нежный, кремовый тон между бежевым и пастельно-желтым. Он выглядит мягко, уютно и вместе с тем элегантно, поэтому легко вписывается как в базовый, так и в праздничный гардероб.
Модный цвет "сливочное масло": с чем совмещать и как адаптировать под свой цветотип
Со светлыми оттенками: белый, молочный, айвори подчеркивают нежность цвета.
С контрастными тонами: черный, графитовый, темно-синий придают выразительности и делают образ более строгим.
С пастелью: мята, пудро-розовый, небесно-голубой – для нежных, романтических сетов.
С теплыми акцентами: шоколадный, терракотовый, бордо создают эффект дорогого осеннего стиля.
С металлическими деталями золотые украшения идеально подчеркивают теплоту оттенка.
Весна
Оттенок становится натуральной базой. Хорошо смотрится в платьях, рубашках и свитерах. Сочетать с коралловым, светло-зеленым, небесно-голубым.
Лето
Лучше выбирать "сливочное масло" в виде аксессуаров (сумки, шарфы, украшения). В чистом виде он может "потерять" холодный тон кожи. Сочетать с серо-голубым, лавандовым, холодным розовым.
Осень
Это идеальный базовый оттенок для гардероба! Прекрасно смотрится в трикотаже, пальто и аксессуарах. Сочетать с коричневым, изумрудным, горчичным, терракотовым.
Зима
Цвет лучше вводить дозированно – в виде блуз или деталей. Наиболее эффектно работает с черным, рубиново-красным, сапфировым. Поможет смягчить контрастность образа.
Где носить и как стилизовать
В повседневном стиле – свитера и кардиганы в цвете сливочного масла создадут теплое уютное настроение.
В офисе – блуза или юбка в этом оттенке совмещенная с темным жакетом сделает образ строгим, но не мрачным.
На выходе – платье в тоне butter cream с золотыми украшениями будет выглядеть роскошно.
В деталях – сумка, обувь или даже маникюр в "сливочном масле" освежат любой образ.
Цвет "сливочное масло" – это универсальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно, но в то же время нежно и утонченно. Правильно подобранные сочетания сделают его уместным в любом стиле – от casual до вечерней классики .
