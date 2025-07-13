Подертую сумку с пятнами продали за рекордную сумму: в чем ее особенность

Побит рекорд в мире аксессуаров класса люкс в категории самых дорогих сумок. Первая в истории сумка Birkin, созданная специально для актрисы и певицы Джейн Биркин в 1984 году, была продана на аукционе за рекордные 10 миллионов долларов. Ее приобрел анонимный коллекционер из Японии, обойдя восьмерых конкурентов на аукционе Sotheby's.

Оригинальная сумка Birkin. Фото: MICHEL EULER / East News

Аукционный дом Sotheby's сообщил, что итоговая стоимость со всеми комиссиями составила 8,58 миллиона евро (10 миллионов долларов), что является абсолютным рекордом по цене среди элитных сумок. Предыдущий рекорд принадлежал сумке Hermès Kelly, проданной в 2021 году за 513 тысяч долларов.

История культовой сумки Birkin началась со случайного инцидента в самолете. В 1984 году генеральный директор Hermès Жан-Луи Дюма летел рядом с Джейн Биркин, когда ее большая плетеная корзина упала и рассыпала содержимое. Биркин, которая тогда имела троих детей, пожаловалась, что не может найти удобную и вместительную сумку, соответствующую ее стилю жизни. Это вдохновило Дюма создать специальную модель сумки, которую вручили актрисе в подарок. Именно с этой вещи и началась эпоха "Birkin".

Несмотря на внешнее состояние царапин, пятен и остатки наклеек, именно эта сумка является оригинальным артефактом. Джейн Биркин активно пользовалась ею около десяти лет, прежде чем в 1994 году выставить на благотворительный аукцион для поддержки исследований СПИДа. С тех пор она побывала в нескольких музеях, в частности, в Музее современного искусства в Нью-Йорке и Музее Виктории и Альберта в Лондоне. В последний раз ее продавали 25 лет назад.

Джейн Биркин скончалась в 2023 году в возрасте 76 лет. В одном из своих последних интервью она иронически пошутила по поводу сумки Birkin и своей популярности.

"Ради Бога, когда я умру, люди, пожалуй, будут говорить только о сумке", — сказала Джейн Биркин.

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