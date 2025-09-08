Сколько стоят три самых дорогих костюма в мире

Костюм всегда был больше, чем просто одежда. Это символ статуса, власти и изысканного вкуса. Для миллиардеров, политиков и королевских личностей роскошные костюмы становятся не только элементом гардероба, но и инвестицией и демонстрацией престижа. Некоторые модели превращаются в подлинные произведения искусства, в создании которых совмещены редкие ткани, уникальные дизайнерские решения и ювелирные детали.

Самые дорогие костюмы в мире. Фото из открытых источников

Собрали три самых дорогих костюма в мире.

Костюм Dormeuil Vanquish II – 95 319 долларов

Костюм Dormeuil Vanquish II

Третье место среди самых дорогих костюмов мира занимает Dormeuil Vanquish II. Для его создания использовали сразу несколько уникальных тканей: Kirgzy White, Royal Qiviut, Dorsilk, Ambassador и Fifteen Point Eight. В составе также присутствуют окуня, кивиут и кашемир.

Дом Dormeuil, основанный во Франции, известен сотрудничеством с президентами, монархами и мировыми звездами. Изделия бренда отличаются приталенным силуэтом и безупречным пошивом, а Vanquish II стал воплощением классической элегантности на самом высоком уровне.

Костюм Alexander Amosu Vanquish II – 102 000 долларов

Костюм Alexander Amosu Vanquish II

Второй в рейтинге самых дорогих костюмов стал Alexander Amosu Vanquish II, созданный из самых редких тканей мира. Его особенность заключается в украшении девятью пуговицами из 18-каратного золота и бриллиантов.

На изготовление костюма ушло более 80 часов ручной работы и более 5000 стежков. Это произведение мастерства, которое перевозили на бронированном автомобиле для безопасности. Костюм сочетает роскошь материалов и ювелирных деталей, что делает его одним из самых уникальных костюмов.

Костюм Stuart Hughes Diamond Edition – 892 000 долларов

Самый дорогой костюм Stuart Hughes Diamond Edition

Самый дорогой костюм в мире Stuart Hughes R. Jewels Diamond Edition. Его стоимость составляет 892 000 долларов (около 37 млн гривен). Это ограниченный выпуск, который имеет всего три экземпляра.

Костюм изготовлен из кашемира, шерсти и шелка, но главная его особенность в инкрустации бриллиантами. В ткань костюма вшито 480,5 каратов бриллиантов. На пошив этого уникального наряда дизайнер Стюарт Хьюз потратил более 800 часов.

