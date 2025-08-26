logo

Трендовые юбки на осень 2025: как выглядеть элегантно и стильно
commentss НОВОСТИ Все новости

Трендовые юбки на осень 2025: как выглядеть элегантно и стильно

Как быть модной, а также сохранить свою индивидуальность, выбирая юбку на осень

26 августа 2025
Недилько Ксения

Хотя джинсы и брюки стали нашими повседневными друзьями, но ничто так не прибавляет женственности, элегантности и сексуальности, как юбка. И как не прогадать в этом году, а выбрать юбку, чтобы она была в тренде, но подходила именно вам?

Вот пять красивых иллюстраций трендовых юбок, которые помогут вам визуализировать самые актуальные осенние модели 2025 года.

Трендовые юбки осени 2025

1. Миди и макси – теплые и элегантные.

Плиссированные юбки возвращаются из школьных униформ, но теперь в выразительных фактурах и цветах типа кожи, денима или костюмной ткани.

Макси карандаши – вытянутый силуэт, делающий образ более изящным, особенно при сочетании с жакетом и ботинками.

Сатиновые и атласные меди – идеальные заменители джинсов в повседневном капсульном гардеробе.

2. Мини — смелый возврат

Супер-мини в черном – воплощение городского шика и street-style энергии. Стильная идея: комбинировать их с объемными свитерами или строгими топами.

Микро-мини в Y2K-духе – вдохновленные 2000-ми, снова на подиумах и в street-style, представленные брендами как Miu Miu и Etro.

3. Проблески ретро — игривость и романтика

Юбки в горошек – классика, никогда не теряющая актуальности. Выглядят стильно с нейтральными топами или пальтами.

Юбки с низкой линией талии (drop-waist) – возвращение викторианской силы к современности. Особенно интересно смотрятся в цветах camel или коричневых тонах.

4. Бохо и этно

Макси или меди из легких тканей – шелк, вискоза, сатин с кружевными или изящными деталями, придающими романтичности и воздушности.

Бохо-шик – драпировки, слои и многослойные образы создают атмосферу путешествий и свободы (тенденция “Nomadic Spirit”).

5. Офис в стиле fashion forward

Плиссированные мини- и макси-юбки – идеально подходят для офиса в сочетании с жакетом или классической блузой.

Атласные или шелковые меди – шикарное и функциональное решение для работы вместо привычных брюк.

6. Материалы и цвета, которые следует выбирать

Теплые фактуры – замша, эко-кожа, твид – создают уютные и стильные образы осени.

Нейтральная палитра – camel, шоколад, серый, оливковый – базовые цвета, которые легко сочетать.

Акцентные цвета – пурпур, фиолетовый и темно-фиолетовый – создают эффектный контраст и придают модной экспрессии.

Вывод

Осень 2025 – это время, когда юбка становится ключевым элементом гардероба. Вариации от макси до мини помогут воспроизвести образ в соответствии с настроением и стилем: романтический, строгий офисный или уличный шиковый. Выбирайте наиболее подходящую модель — и шагайте в осень с модой, комфортом и харизмой.

