Джинсы – одна из самых популярных и практичных вещей, которые только придумало человечество. Меняются тренды, фасоны, цвет и декор, но одно не меняется никогда – джинсы не выходят из моды и могут сочетаться с разными вещами в разных образах – от повседневного до делового или даже вечернего.

Тренды джинсов на осень 2025: выбирайте формы, декор или любимый минимализм

Вот подборка визуальных референтов, иллюстрирующих в журналах Vogue и Marie Claire — слекер-джинсы ( baggy bootcut ), баррел-силуэт, пэчворк и варианты total - denim — ярко иллюстрирующие основные тренды женских джинсов, актуальные осенью 2025 года.

Тренды женских джинсов на осень 2025

1. Прямой крой – базовый и актуальный

Практичность, универсальность и минимализм – вот за что ценят прямые джинсы. Модель с посадкой чуть ниже талии создает отличный фундамент для стилизации. Сочетайте с жакетами, ремнями или statement-аксессуарами.

2. "Подкова" (barrel-leg) — современная геометрия

Джинсы со сложным кроем — расширенные внутри ноги и суженные к лодыжке — выглядят интересно и по-модному. Они обновляют классические силуэты сдержанно, но эффектно.

3. Клеш в новой интерпретации

Ретро-вдохновение 70-х с возвращением клеша в "мягких" или умеренных формах — baby-flare идеально работают с обувью на каблуке или платформе.

4. Широкие и оверсайзные силуэты

Свобода движения, комфорт и непринужденный стиль – бойфренды, mom-джинсы и слоучие (banana jeans) все еще на пике. Они универсальны и легко сочетаются с объемными свитерами или приталенными топами.

5. Слэкер или baggy bootcut – уверенная casual-крутость

Сочетание повседневной воздушности и актуального флаер-кроя. Этот фасон носит стильный неформальный характер – именно тот casual cool, который популярен у блоггеров и на подиумах.

6. Темные индиго и balloon (объем) – эстетика осени.

Насыщенно-темные оттенки – почти черный или глубокий индиго – задают сдержанную, изысканную атмосферу сезона. Для большего wow-эффекта – balloon джинсы с широким объемом в бедерной зоне.

7. Деним тотал-лук и hybrid/печворк

Факел ретро: print-patchwork, контрастные вставки, смешивание различных видов денима в образе – это уже больше, чем джинсы – это стильная история. Мода на деним total look с разными текстурами в тренде.

8. Бюджетные находки — Gap baggy & Uniqlo Barrel

Gap Extra Baggy Jeans – раз ослабленный wide-leg вроде sweatpants: очень удобно и трендово (Hailey Bieber выбрала именно их).

Uniqlo Barrel Jeans – баррел-джинсы с высокой талией, анкл-короткие, с возможностью удовлетворить длину через онлайн-сервис. Потенциальный сезон сезона!

9. Тематические факторы: отделка и материалы

Печворк остается популярным, как на полноценных джинсах, так и частично декорированных.

Высокая талия с корсетным эффектом, вставки, минималистичные "минорные" рваные эффекты – придают детализации и женственности образу.

Цветной деним – бордовый, зеленый, терракотовый или градиент эффекты оживляют осенний гардероб.

Осенью 2025 года деним приобретает новое выражение – сочетание комфорта, нитей ретро-ностальгии, сдержанной элегантности и функциональных деталей. Выбирайте резонирующий с вами фасон и трансформируйте его в свой личный стиль!

