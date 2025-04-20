Украинка заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International

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Slava Kot
Украинка Елизавета Адамская заняла третье место на престижном международном конкурсе Miss Eco International 2025. Представительница Львова также одержала победу в двух специальных номинациях конкурса красоты — "Приз зрительских симпатий" и "Лучший экокостюм".
Елизавета Адамская. Фото: Максим Козицкий
Конкурс Miss Eco International ежегодно объединяет участников из десятков стран, чтобы привлечь внимание к темам экологического сознания, устойчивому развитию и роли женщин в глобальных трансформациях. В этом году финал конкурса проходил 19 апреля в Египте. По итогам Miss Eco International украинка Елизавета Адамская заняла третье место.
Кроме третьего места Адамская получила награду в категории "Приз зрительских симпатий" и "Лучший экокостюм".
В костюме Адамской воплощена история 20 редких видов украинской флоры, оказавшихся на грани исчезновения из-за полномасштабного вторжения России. Этот символический жест стал не только дизайнерским решением, но и призывом к защите окружающей среды и национальному наследию во время войны.
Елизавета Адамская. Фото: Максим Козицкий
Елизавета Адамская – участница инициативы Young European Ambassadors, а также инициировала несколько социальных проектов, в том числе на темы экофеминизма и экологического образования для детей с нарушением зрения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году победу на конкурсе красоты Miss Eco International завоевала украинка Ангелина Усанова.
Также "Комментарии" писали, что мисс Вселенная попала в "бессрочное изгнание" после победы на конкурсе красоты.
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