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Украинка заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International

Украинка Елизавета Адамская вошла в тройку лидеров на конкурсе Miss Eco International в Египте.

сегодня, 15:46
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Slava Kot

Украинка Елизавета Адамская заняла третье место на престижном международном конкурсе Miss Eco International 2025. Представительница Львова также одержала победу в двух специальных номинациях конкурса красоты — "Приз зрительских симпатий" и "Лучший экокостюм".

Украинка заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International

Елизавета Адамская. Фото: Максим Козицкий

Конкурс Miss Eco International ежегодно объединяет участников из десятков стран, чтобы привлечь внимание к темам экологического сознания, устойчивому развитию и роли женщин в глобальных трансформациях. В этом году финал конкурса проходил 19 апреля в Египте. По итогам Miss Eco International украинка Елизавета Адамская заняла третье место.

"Львовянка Елизавета Адамская завоевала третье место на престижном конкурсе Miss Eco International Елизавета, Львовщина вами гордится! Благодарим за достойное представление Украины на международной арене. Впереди новые победы!", — отреагировал на результат руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Кроме третьего места Адамская получила награду в категории "Приз зрительских симпатий" и "Лучший экокостюм".

В костюме Адамской воплощена история 20 редких видов украинской флоры, оказавшихся на грани исчезновения из-за полномасштабного вторжения России. Этот символический жест стал не только дизайнерским решением, но и призывом к защите окружающей среды и национальному наследию во время войны.

Украинка заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International - фото 2

Елизавета Адамская. Фото: Максим Козицкий

Елизавета Адамская – участница инициативы Young European Ambassadors, а также инициировала несколько социальных проектов, в том числе на темы экофеминизма и экологического образования для детей с нарушением зрения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году победу на конкурсе красоты Miss Eco International завоевала украинка Ангелина Усанова.

Также "Комментарии" писали, что мисс Вселенная попала в "бессрочное изгнание" после победы на конкурсе красоты.



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Источник: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/20563
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