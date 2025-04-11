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Versace продались итальянскому модному гиганту

Prada покупает Versace за 1,38 миллиарда долларов и возвращает компанию под руководство итальянского бренда.

сегодня, 09:55
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Slava Kot

Легендарный модный бренд Versace снова переходит к собственности итальянской компании. Группа Prada SpA объявила о сделке на сумму 1,38 млрд. долларов, которая объединит две культовые марки и создаст нового итальянского гиганта на рынке высокой моды.

Versace продались итальянскому модному гиганту

Prada покупает Versace

Основанная в 1970-х годах Джанни Версаче компания Versace, долгое время оставалась символом итальянской роскоши. Яркие коллекции прет-а-порте, сочетающие смелый дизайн и узнаваемую эстетику, сделали бренд иконой моды. Однако в последние годы модный бренд понес убытки.

В 2018 году компания Capri Holdings приобрела Versace за 2 млрд. долларов с амбициозной целью удвоить доходы бренда. Но планы провалились. Повышение цен ограничило количество продаж, а покупатели раскритиковали новое направление компании. Только за прошлый год акции Capri упали на 66%, поэтому компания решила продать невыгодный для себя Versace.

Покупателем стала компания Prada, для которой это будет самая дорогая покупка за всю 112-летнюю историю. Ожидается, что благодаря этому Prada укрепит свои позиции в мировой гонке моды за первенство среди брендов люкс, чтобы конкурировать с такими гигантами, как французские LVMH и Kering.

"Versace является известным брендом и должен дополнять Prada. Однако лейбл требует огромных вложений", – объяснил аналитик Bernstein Лука Солка.

Ожидается, что соглашение о продаже Versace компании Prada будет завершено до конца года.

"Приобретение Versace знаменует собой еще один шаг в эволюционном пути нашей группы, добавляя новое измерение, отличное и взаимодополняющее", — прокомментировал покупку главный исполнительный директор Prada Андреа Гуэрра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Prada расторгла контракт с китайской актрисой, узнав о ней шокирующую правду.

Также "Комментарии" писали о 5 стильных сочетаниях от Андре Тана для модной весны.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-10/prada-agrees-to-buy-versace-for-1-38-billion-despite-tariffs
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