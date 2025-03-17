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Вы еще не знаете этот новый тренд босоножек на весну 2025

Босоножки с кольцами в тренде весны-лета 2025 года

сегодня, 12:10
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Недилько Ксения

Босоножки с кольцами являются одним из самых актуальных трендов обуви сезона весна/лето 2025 года, и они могут даже сбросить с трона босоножки ремешки.

Вы еще не знаете этот новый тренд босоножек на весну 2025

Тренды обуви 2025

Босоножки с кольцами позиционируются как самая желанная обувь летнего сезона. Именно такие босоножки будут повсюду весной 2025 года.

Сначала силиконовые босоножки, потом сабо, а теперь босоножки с кольцами? Хотя эта обувь робко демонстрировалась в предыдущих сезонах, она наконец-то в центре внимания весной/летом 2025 года.

Вы еще не знаете этот новый тренд босоножек на весну 2025 - фото 2

Босоножки с кольцами в тренде весны/лета 2025 года

Дизайн этих босоножек придерживается четкой эстетики: минимализм определяет их силуэт, дополненный характерной деталью – узкой петелькой, охватывающей большой палец. Иногда этот элемент особенно утончен, украшен пряжками или бантами. Это та обувь, которую можно без труда носить в разных случаях – будь то в офисе, на вечернем мероприятии или на выходных.

Но в какие модели стоит инвестировать в теплое время года? Портал "Комментарии" показывает подборку, составленную по версии VOGUE – от босоножек на плоском ходу до кольца.

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Вы еще не знаете этот новый тренд босоножек на весну 2025 - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие кроссовки будут популярны в 2025 году.

В 2025 году рынок кроссовок может претерпеть кардинальные изменения. Долгое время модели Samba и Gazelle оставались популярными в ассортименте adidas, однако теперь они получили сильного конкурента – новую модель adidas Japan.

adidas Japan – новые самые популярные кроссовки 2025 года В 2025 году может развернуться новое соперничество за главный тренд в мире спортивной обуви, но в этот раз борьба будет вестись стилем, дизайном и влиянием на модную индустрию.

2025 год может стать годом adidas Japan – новой культовой модели, объединяющей ретро-эстетику и современный минимализм. Как отмечено на официальном сайте Adidas, дизайн этих кроссовок вдохновлен моделью 1964 года, которую бренд разработал специально для Летних Олимпийских игр в Токио. Главный акцент – это боковая надпись JAPAN в золотистом тиснении, которая сразу привлекает внимание.



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Источник: https://www.vogue.de/artikel/sandalen-zehenring-2025
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