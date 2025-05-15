Юлия Тимошенко с другими нардепами нарядилась в вышиванки (ФОТО)

Нардепка Марьяна Безуглая показала коллег в День вышиванки в Верховной Раде Украины. Среди нардепов, которые делают селфи в вышиванках – Юлия Тимошенко в новом имидже.

Нардепы в День вышиванки. Фото: Марьяна Безуглая

Сегодня в Раду нардепка надела вышитое платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч. К слову сказать, это платье у Тимошенко не новое, она надевала его уже в 2021 году. Сейчас на официальном сайте дизайнера такая вышиванка в белом цвете с ярко красными вышитыми цветами стоит более 117 тысяч гривен.

Свой образ Тимошенко дополнила ярким красным ожерельем и своей новой фирменной укладкой.

Селфи с Юлией Тимошенко опубликовал и нардеп Даниил Гетманцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая много лет не изменяла своей косе, сменила имидж и появилась в Верховной Раде с новой прической. Фото депутата сделала ее коллега Марьяна Безуглая, подписавшая сообщение: "Даже Тимошенко "за". Новый стиль", комментируя принятие законопроекта о продлении военного положения.

Юлия Тимошенко пришла на заседание Рады с распущенными волосами пшенично-русого оттенка в длине ниже плеч, уложенного в крупные локоны. Свой образ она дополнила монохромным серым костюмом официального стиля, с большой брошью. Отметим, что кроме знаменитой косы Юлия Тимошенко также укладывала волосы в длинный прямой хвост.