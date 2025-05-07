Животные принты в одежде: что еще модно, а что стоит спрятать поглубже в шкаф

Животные принты – тема, которая регулярно возвращается в моду, вызывая неоднозначные эмоции. Они могут выглядеть дерзко, сексуально или элегантно – все зависит от стилизации. Но как понять, какой "хищный" принт сейчас на пике, а какой уже смотрится как атавизм 2000-х?

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В тренде: как носить животные принты сегодня

Леопард в нейтральных тонах

Классический леопардовый принт в песочных, коричневых и черных оттенках снова актуален. Он хорошо сочетается с однотонными вещами: белыми рубашками, черными брюками, джинсовыми куртками. Современная подача — минималистичная, без лишнего блеска и излишне облегающих силуэтов.

Зебра – альтернатива леопарду

Принт под зебру – новый лидер дизайнеров. Особенно эффектно смотрится в монохромном луке или в комбинации с ярким акцентом (например, красной сумкой или обувью). Он придает образу динамики, но в то же время остается достаточно сдержанным.

Змеиная кожа

Принт под змеиную кожу – в тренде в виде аксессуаров: сумок, сапог, ремней. Полноценные вещи с таким узором (например, плащ или платье) тоже возможны, но лучше выбирать приглушенные цвета серый, оливковый, беж.

Принты на прозрачных тканях

Хищные мотивы на шифоне или органзе — утонченный вариант для летних образов. Такая деталь не перегружает стиль, а наоборот – придает легкость и сексуальность.

Эко-подход

Все чаще дизайнеры делают ставку не только с виду, но и на этичность. В тренде – принты, имитирующие мех, но без реальных шкур. Бренды активно продвигают идею стильной моды без ущерба для животных.

Что следует спрятать поглубже в шкаф

Цветной леопард





Розовый, салатовый или бирюзовый леопардовый принт уже давно не выглядит современно. Если вы не ребенок на фестивале, лучше оставить такие вещи для тематических вечеринок.

Полный total-look в хищном стиле





Полностью леопардовый комбинезон или костюм с принтом под тигра – это скорее карикатура, чем стиль. В моде баланс и акценты, а не визуальная атака.

Лакированные ткани с хищным принтом





Лакированное "под крокодила" сегодня выглядит дешево и часто ассоциируется с прошлыми десятилетиями. Лучше заменить матовой эко-кожей или текстурированной тканью.

Плохое качество печати





Животные принты должны выглядеть дорого или хотя бы прилично. Размытые узоры, невнятные цвета, синтетика низкого качества – все это "портит" даже самый модный фасон.

Напоследок: как не ошибиться

Животный принт – это как специя. Он придает образу характера, но только тогда, когда использован умеренно. Выбирайте одну "хищную" вещь и комбинируйте ее с базовыми качественными элементами гардероба. И не бойтесь экспериментов – даже леопард может выглядеть интеллигентно, если его "приручить".

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