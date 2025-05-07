Животные принты в одежде: что еще модно, а что стоит спрятать поглубже в шкаф

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Недилько Ксения
Животные принты – тема, которая регулярно возвращается в моду, вызывая неоднозначные эмоции. Они могут выглядеть дерзко, сексуально или элегантно – все зависит от стилизации. Но как понять, какой "хищный" принт сейчас на пике, а какой уже смотрится как атавизм 2000-х?
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Леопард в нейтральных тонах
Классический леопардовый принт в песочных, коричневых и черных оттенках снова актуален. Он хорошо сочетается с однотонными вещами: белыми рубашками, черными брюками, джинсовыми куртками. Современная подача — минималистичная, без лишнего блеска и излишне облегающих силуэтов.
Зебра – альтернатива леопарду
Принт под зебру – новый лидер дизайнеров. Особенно эффектно смотрится в монохромном луке или в комбинации с ярким акцентом (например, красной сумкой или обувью). Он придает образу динамики, но в то же время остается достаточно сдержанным.
Змеиная кожа
Принт под змеиную кожу – в тренде в виде аксессуаров: сумок, сапог, ремней. Полноценные вещи с таким узором (например, плащ или платье) тоже возможны, но лучше выбирать приглушенные цвета серый, оливковый, беж.
Принты на прозрачных тканях
Хищные мотивы на шифоне или органзе — утонченный вариант для летних образов. Такая деталь не перегружает стиль, а наоборот – придает легкость и сексуальность.
Эко-подход
Все чаще дизайнеры делают ставку не только с виду, но и на этичность. В тренде – принты, имитирующие мех, но без реальных шкур. Бренды активно продвигают идею стильной моды без ущерба для животных.
Цветной леопард
Розовый, салатовый или бирюзовый леопардовый принт уже давно не выглядит современно. Если вы не ребенок на фестивале, лучше оставить такие вещи для тематических вечеринок.
Полный total-look в хищном стиле
Полностью леопардовый комбинезон или костюм с принтом под тигра – это скорее карикатура, чем стиль. В моде баланс и акценты, а не визуальная атака.
Лакированные ткани с хищным принтом
Лакированное "под крокодила" сегодня выглядит дешево и часто ассоциируется с прошлыми десятилетиями. Лучше заменить матовой эко-кожей или текстурированной тканью.
Плохое качество печати
Животные принты должны выглядеть дорого или хотя бы прилично. Размытые узоры, невнятные цвета, синтетика низкого качества – все это "портит" даже самый модный фасон.
Животный принт – это как специя. Он придает образу характера, но только тогда, когда использован умеренно. Выбирайте одну "хищную" вещь и комбинируйте ее с базовыми качественными элементами гардероба. И не бойтесь экспериментов – даже леопард может выглядеть интеллигентно, если его "приручить".
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