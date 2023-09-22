Профэшн и фэшн: топ-7 модниц парламента

Юлия Тииошенко в парламенте. Фото из отркытых источников

Театр начинается с вешалки, а парламент – с сессионного зала, где женщины-депутаты предстают во всей красе. Ведь те, кто сегодня говорит с трибуны, должны быть не только красноречивыми, но и стильными. Это если повезет с чувством вкуса, пониманием контекста выбранной одежды или со стилистом, которому доверили подобрать гардероб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Многие депутаты с удовольствием популяризируют творчество талантливых украинских дизайнеров, которые активно создают бизнес-коллекции. Не говоря уже о вещах мировых брендах, которые узнаются с первого взгляда. И если носить одежду с заоблачными ценниками от заграничных кутюрье в нелегкое военное время не совсем этично, то поддержать отечественного производителя очень даже престижно. Словом, выглядеть на все сто и явно не долларов теперь может каждая леди-политик, но не каждой это удается. Вот наш рейтинг самых стильных представительниц Верховной Рады.























Многие женщины "под куполом" ВР могут похвастаться модными нарядами, капсульным гардеробом и знанием фешн-трендов, но настоящим эквилибристом стилей можно назвать главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Виртуозно жонглировать мировыми брендами Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Balmain и многими другими ей помогает личный стилист. Именно она первой начала носить авторские платья-футляры с пышными рукавами и подчеркнутой талией. Кстати, теперь дизайнер Айна Гассе вместо Юлии Владимировны одевает телеведущую Аллу Мазур и других знаменитостей. Фирменную PR-косу, которой в прошлом году исполнилось 20 лет, она временно заменила на более современный хвост. Правда, пришлось прибегнуть к дорогой процедуре наращивания натуральных волос. Также Тимошенко заменила романтичные наряды А-силуэта на одежду прямого кроя, подчеркивающего статус и элегантность, без вычурных деталей и декора. А платья с басками и закругленными воротниками – на кожаные жакеты и юбки-карандаши. За многие годы в политике Юлия Владимировна превратилась из газовой принцессы с сотней брендовых вещей в настоящую королеву стиля!













Всегда в курсе последних трендов и дорогих мировых брендов очаровательная Оксана Дмитриева из фракции "Слуга народа". Она подчеркивает свои достоинства умело подобранным гардеробом, который, вероятнее всего, занимает не одну комнату. Созданием всегда узнаваемых и неизменно элегантных образов Оксаны занимается профессиональный стилист. Ее луки – это всегда дорого и женственно, богато, но не вызывающе. Впрочем, стоматологический бизнес, к которому имеет непосредственное отношение Оксана, позволяет не класть зубы на полку, а брать с нее костюмы и платья всех цветов радуги, дизайнерские блузы и пиджаки, а также украшения и часы от Cartier, Jacob&Co, Chopard и других элитных марок. Не говоря уже о красивых туфлях и босоножках на высоких каблуках, которые дополняют каждый наряд и делают обольстительную фигуру Дмитриевой еще стройнее.

Она облачилась в насыщенный розовый намного раньше Марго Робби, сыгравшей Барби. И пришла в парламент в брючном тотал-луке страстного красного цвета за несколько лет до того, как Института цвета Pantone провозгласил этот оттенок одним из главных цветов 2023 года. Да, эта цветовая гамма подобрана явно не для парламента, но зато как сидит костюмчик! Горошек, клетка, черно-белая полоска, стилизованный леопард, цветочный принт – какие только узоры не красовались на одежде Оксаны! Именно на нее засматриваются практически все депутаты-мужчины, именно их искушает леди-политик…













На работу, как на праздник, ходит беспартийная политикесса от Винничины Лариса Билозир. Если ее колежанки надевают все самое лучшее, чтобы не посрамить честь партии, то у Ларисы задача посложнее – угодить известной певице и свекрови Оксане Билозир. Ее сын в свое время не прошел в ВР, зато молодой невестке удалось покорить не только политический, но и модный олимп. Свою близость к народу Лариса решила подчеркнуть с помощью дизайнерских вышиванок разнообразного кроя, например, с воротником-стойкой на мужской манер. Именно в таком образе Билозир и сфотографировалась на предвыборный плакат. Платья, жакеты и даже пальто с вышитыми узорами, стилизованные в духе украинской аутентики, она любит дополнять белыми пиджаками и дорогими аксессуарами мировых брендов, которые мгновенно попадают в объектив парламентских фотографов. Впрочем, Ларисе Билозир всегда удается держать модный баланс и не скатываться до уровня банальной шароварщины, когда вышитую сорочку не надевает только ленивый. Радует, что наряжаясь в одежду с элементами народного декора, депутат не забывает о судьбах этого самого простого народа и активно работает над законопроектами.













Виктория Сюмар, представляющая "Европейская солидарность", смело пересекает границы стилей и не ограничивает себя рамками какого-то одного направления. Вышиванки ручной работы (в сочетании с яркими брюками), гольфы насыщенных тонов, полупрозрачные шифоновые блузы и кружевные платья, строгие костюмы белого, черного и красного цветов – в гардеробе этой харизматичной брюнетки есть наряды на любой вкус и цвет. Кроме того, Сюмар умеет подчеркнуть так называемую портретную зону, завязывая на шее кокетливые косынки или надевая стильные бусы. Словом, Виктория Петровна – довольно яркая женщина как внутренне, так и внешне.











Всегда улыбчивая и жизнерадостная Алена Шкрум (партия "Батькивщина") обожает черно-белую классику во всех возможных вариациях. Белые и черные костюмы, белоснежные блузы и черные рубашки, пиджаки в черно-белую клетку и маленькое черное платье – таков парламентский минимализм в исполнении Алены. Из вольностей, которые позволяет себе Шкрум, это сумочка от Gucci за несколько тысяч долларов. Выпускница Сорбонны и Кембриджа не спешит выделяться среди политиков каким-то умопомрачительным нарядом, она всегда выглядит скромно и уместно. Впрочем, разглядеть Алену в сессионном зале всегда можно благодаря каштаново-рыжим волосам, которые лучше всяких бриллиантов украшают молодую женщину.





















Главный голос партии "Голос" Кира Рудык всегда выглядит модно и лаконично. Тем более что год назад она похудела и теперь может использовать в своей фешн-партитуре как строгий Business Formal, так и упрощенный формат делового стиля – Business Casual. Впрочем, хочется отметить именно ее луки в размере plus-size, когда Кира мастерски "упаковывала" свою пышную красоту в строгие деловые костюмы с правильными вытачками и другими стройнящими элементами. Темная или нейтральная база и сверху пиджак оттенка охры, графита или серо-зеленого – такой вариант всегда визуально вытягивает фигуру. Постройнев, Рудык подобрала в свой гардероб пару ярких пиджаков и не забыла про белые блузы, которые уместны в любой ситуации.













Прекрасно выдерживает деловой дресс-код член партии "Слуга народа" Анна Пуртова. Сдержанные брючные костюмы лаконичного кроя и спокойных цветов, деловой total look. Вообще это направление в моде актуально уже много лет и дает возможность всегда выглядеть достойно и презентабельно. Анна также любит беспроигрышную черно-белую или темно-синюю (на английский манер) классику, темно-зеленые пиджаки с элегантными лацканами и жакеты а-ля Шанель без воротничка, из-под которого выглядывает белая блуза. Пуртова – обладательница стройной фигуры, поэтому не прочь продемонстрировать ее в платье-футляре спокойной расцветки. На неформальных встречах она запросто может появиться в джинсах и футболке или свободной блузе. Особенно если это волонтёрский десант или поездка к воинам ЗСУ.