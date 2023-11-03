Стильные джентельмены Верховной Рады: топ-7 модных депутатов

Каждый политик понимает моду по-своему. Фото из открытых источников.

Законы принять и себя показать – такова двойная задача многих народных избранников. Причем, это касается не только прекрасной половины ВР, но и депутатов-мужчин. Кто же по версии "Комментариев" является самым стильным, и кто может похвастаться культовыми хронографами? Мы подготовили свой рейтинг политиков, которые следят модными трендами и мировыми брендами.

Нередко депутаты приходят на заседания Верховной Рады Украины в образах, которые многие отечественные фешн-эксперты смело могут назвать безупречными и даже в некоторой мере аристократичными. Кстати, в переводе с английского gentleman – это благородный человек. Именно сдержанные оттенки классического синего цвета, который ассоциируется с британской элегантностью, многие депутаты ВР избрали в качестве основного для своих костюмов. Кстати свое название Royal Blue, то есть королевский синий, а точнее насыщенный темный оттенок лазури, получил благодаря тому, что в XVIII веке портной из Сомерсета сшил из ткани этого цвета платье для королевы Софии Шарлотты, супруги короля Великобритании Георга III. Украинские стилисты считают, что такой оттенок полностью соответствует официальному дресс-коду, придерживаться которого рекомендуется не только в стенах парламента, но и в Кабинете министров, а также других государственных учреждениях.

Открывает рейтинг "Комментариев" председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который с гордостью несет свой значительный рост – 197 см – и внушительный вес – около 170 кг в синих и серых костюмах, а также пиджаках правильного кроя. Безусловно, хорошо сидящая одежда на такие габариты заказывается у опытных портных. Не исключено, что Стефанчук обратился к тем же украинским виртуозам индпошива, что и Президент Владимир Зеленский, который до войны был сторонником элегантной деловой моды.



Впрочем, в последнее время Руслан Стефанчук перешел на милитари кежуал , как и глава государства. Монохром в темно-оливковом цвете или оттенке аrmy green (зеленый армейский) выглядит не столь официально, но вполне современно, к тому же отвечает духу военного времени.

Не равнодушен к рубашкам цвета хаки и нардеп от партии "Голос" Сергей Рахманин. Однако если проследить стиль Рахманина, то чаще всего камертон украинской политической журналистики является сторонником беспроигрышной классики. Темный пиджак он сочетает с белоснежной рубашкой и дополняет акцентным галстуком. Рахманин выбирает галстуки насыщенного бордового оттенка, который является одним из актуальных трендов 2023 года. Свою харизматичность и эмоциональность депутат Верховной Рады иногда подчеркивает простой белой рубашкой навыпуск.



Этот элемент демократичного стиля уже давно вошел в мужскую моду нашего парламента и пользуется в стенах ВР большой популярностью. Добрый десяток народных избранников любит приходить на работу в разных моделях рубашек. Поэтому на их фоне Сергей Рахаманин выглядит вполне органично.



Если многие депутаты в возрасте пытаются с помощью одежды выглядеть моложе, то 35-летний лидер молодежного крыла партии "Слуга народа" Александр Санченко наоборот старается придать солидности своему образу. Слегка приталенные или прямые пиджаки ярко-синего оттенка, иногда с рисунком в светлую клетку, рубашки навыпуск графитового оттенка подчеркивают деловой настрой Александра, его серьезное отношение к работе в парламенте. Он не пытается выделиться за счет модных луков, а вышиванку надевает крайне редко, в основном под строгий пиджак.

А вот для самого молодого политика Верховной Рады, 27-летнего Святослава Юраша вышитые сорочки авторского дизайна, наоборот, стали органичной частью образа и своеобразной визитной карточкой. Для Святослава это не просто дань моде и украинской аутентике, а возможность таким образом еще раз показать свою гражданскую позицию. В 2013-м Юраш основал международный центр Евромайдана, С 2014 по 2019-го он как продюсер Fox News был в "горячих точках" на востоке Украины, а затем стал заместителем директора Всемирного Конгресса Украинцев. Святослав Юраш носит лаконичные вышиванки с воротником-стойкой и всегда под черный пиджак.

Всегда выглядит стильно и депутат от партии "Голос" 34-летний Ярослав Железняк. Он чувствует себя комфортно в рамках делового стиля и не столь строгого официоза Верховной Рады. Ярослав носит модные синие и темно-серые костюмы, идеально сидящие на его спортивной подтянутой фигуре. Он не боится выглядеть мрачно в черном тотал-луке, когда даже рубашка в таком комплекте черного цвета. В гардеробе Железняка есть и парочка светло-серых пиджаков в мелкую клетку. Этот рисунок уже несколько десятилетий является одним из самых востребованных в мужской моде, особенно в ее бизнес-сегменте. Личное обаяние и элегантный внешний вид Ярослава Железняка не оставили равнодушной женскую половину Верховной Рады. Более того, именно в стенах парламента политик нашел свою избранницу – ей стала депутат Ольга Коваль. Кстати, в августе Ярослав и Ольга стали молодыми родителями.

Всегда одет "с иголочки" депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура. В свои 33 года этот джентльмен вполне может быть примером в вопросах моды для более опытных политиков. Стильная бородка-эспаньолка и аккуратная короткая стрижка Александра в сочетании с костюмами темных цветов всегда производит хорошее впечатление. Качура – один из немногих депутатов, кто умеет не только подбирать, но также идеально завязывать галстук. В то время как коллеги по ВР консервативны в выборе этого аксессуара, Александр Качура наоборот часто его меняет. Складывается впечатление, что у политика собрана целая коллекция галстуков зеленого, пурпурного, ярко-синего, красного и других сдержанных оттенков.

А вот народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий хотя и выделяется элегантными образами и стильными костюмами известных зарубежных марок, галстуки носить категорически не любит. Впрочем, это не мешает политику выглядеть на все сто, но не процентов, а сотни тысяч гривен. Приблизительно столько стоит пара статусных швейцарских часов Rolex – серебристая модель со светлым циферблатом, а также серебристо-золотистая модель с черным циферблатом из коллекции Datejust.



Кроме того, по инсайдерской информации, у Радуцкого есть швейцарский хронограф еще одного известного бренда – Ulysse Nardin. Видимо идея подобрать в свой гардероб аксессуары Swiss мade настолько пришлась по душе политику, что в компанию к часам он приобрел демократичный рюкзак от известного швейцарского бренда Bally, который стоит всего лишь среднестатистическую украинскую зарплату за месяц.

Есть культовый Rolex, спортивная модель Daytona за 21 тыс. долларов, у молодого политика Александра Скичко. Говорят, у стильного депутата от партии "Слуга народа" даже несколько Ролексов, а также хронограф известной французской, но основанной швейцарцами марки Bell & Ross. Мы не включили его в топ-7 "Комментариев", так как артистическое прошлое Александра, который был ведущим программ и мероприятий, предполагало наличие обширного гардероба еще до появления в Верховной Раде.

Тема дорогих брендовых часов, которые носят народные избранники, заслуживает отдельного внимания. Но, к сожалению, не всегда знаковые вещи носят политики с безупречным вкусом. Поэтому "Комментарии" не включили их в свой модный рейтинг, но решили все-таки упомянуть тех, кто "засветил" в Верховной Раде статусные аксессуары. Так, скандальный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский пару лет назад внес в свою декларацию швейцарские часы Bovet за 556 тыс. гривен. Статусный хронограф от французского (принадлежащего швейцарцам) бренда ювелирных изделий и часов Cartier носит в Верховную Раду депутат Андрей Задорожный (тезка ресторатора). У него дорогая модель Ballon Bleu, цена на которую превышает 25 тыс. долларов, что дороже некоторых Ролексов.

Часы швейцарского производителя Breitling носит 35-летний депутат от "Слуги народа" Артем Дубнов и его коллега по партии, "рыбный магнат" Юрий Аристов. Хотя эта марка и является люксовой, ее модели стоят не больше 6,5 тыс. долларов.



В этом же ценовом диапазоне — швейцарские часы Zenith, модель Chronomaster El Primero Open XXT, с ремешком из кожи аллигатора — ее с гордостью демонстрирует экс-спикер парламента, а ныне лидер депутатской группы "Разумная политика" Дмитрий Разумков.



Куда скромнее запросы у нердепа от партии "Голос" Андрея Осадчука, который носит швейцарские часы Breitling, модель Aerospace Advantage, за 2,7 тыс долларов. Конечно же, это не весь "часовой потенциал" Верховной Рады и "Комментарии" будут пристально следить за новыми модниками и поклонниками люксовых брендов.