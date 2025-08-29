Осень – это время, когда мы с детства привыкли к собранности, включению в работу и глотку нового, свежего воздуха. Именно поэтому пора заменить классическую гульку, спасавшую от жары, и прибегнуть к новым и красивым прическам, которые подойдут именно вам.

Трендовые прически на осень 2025: когда душа нуждается в переменах

Мы подобрали вдохновение для ваших осенних образов 2025 – подборку впечатляющих трендовых причесок от мировых подиумов и красных дорожек. Ниже — подробный анализ интересных стилей, которые следует рассмотреть этой осенью.

Этой осенью мир красоты сочетает в себе практичность и стиль: ключевые тенденции нового сезона – это объем, текстура, природность и индивидуальность с нотками ретро и современности.

1. Bob остается в тренде

Bob как всегда на пике популярности – и в этом сезоне он особенно актуален.

В Vogue называют боб "самым большим трендом 2025-го", от классического до короткого и структурированного вариантов. Он сочетается со слоистыми текстурами, чтобы создать интересные графические формы. Также в тренды входят боковой пробор, французский и классический боб, пикси и многослойные варианты кудряшек, а также челки — шторка, рваная или асимметричная. Согласно данным Vogue, боб с боковым пробором является универсальным и подходит разным формам лица.

2. Шег ( Shag ): обновленная классика

Шег – это многослойная прическа, дающая естественный объем и движение. В Vogue.ua стилистка Чо советует подчеркивать шег текстурирующими спреями. В версии 2025 года шег становится более мягким, менее рваным и более женственным, что сохраняет естественную текстуру и легкость ухода.

3. Уникальные челки – способ освежить образ

Рваные (torn) челки отличаются минимальным уходом и непринужденностью. По Whowhatwear, в этом осеннем сезоне блогеры и знаменитости выбирают " torn bangs " с шегом, Дженна Ортега и Джунг Хо-ен в тренде, стиль легкий, но выразительный. Другие варианты – челка-шторка, асимметричная – также остаются актуальными.

4. Pixie , Bixie и Pixie Mullet – смелые короткие акценты

Модные короткие стрижки не отстают: Pixie Mullet – тренд в чистом виде.

Гламурный ретро-мульет, объединяющий текстуру, объем и длину на затылке, стал топовым после появления у Кэтрин Лэнгфорд.

Bixie – гибрид между бобом и пикси – одна из самых омолаживающих форм стрижек сезона.

5. Текстура, объем, ретро-акценты

На подиуме London Fashion Week видели "lived — in" текстуры, ретро-волны, приподнятые косы и объемные прически, вдохновленные 70–80-ми годами.

На фестивале в Венеции прически стали настоящими произведениями искусства — два тона ирокеза, вплетенные бусины, роскошные пучки и косы с фронтальным объемом.

6. Цвет сезона — натуральность с глубокими акцентами

Теплая палитра – главный тренд в цвете: Bronde, strawberry copper, rich auburn, golden chestnut chocolate – это о глубине естественного сияния и низком уровне ухода.

Carolyn Bessette blond – нежный блонд с солнечным "chunking"-эффектом, выглядящий ненавязчиво изящно.

Wella добавляет варианты: Black Cherry, Dark Chocolate Brown с карамельными мелировками, Espresso, Cinnamon Spice.

Stray Kids Changbin воплотил темно-каштановый оттенок с рыжим подтоном – новинка для осени 2025 года.

7. Самые популярные тренды по версии Glamour

Glamour выделяет 9 ключевых трендов: Butterfly cut, Wispy bangs, различные вариации боба, ретро-блоуауты, элегантные гладкие укладки – все для вида "легко и стильно".

Как подобрать модную челку под тип лица: советы стилистов и парикмахеров

Челка может кардинально изменить образ: сделать его более мягким, изящным или даже смелым и трендовым. Но чтобы он выглядел гармонично, важно учитывать форму лица. Три модных скандинавских стилиста: арт-директор бренда Björn Axén Джек Лоуренс и звездные парикмахеры Сим Махони и Роберт Престон раскрыли, к какому типу лица подходят трендовые челки.

Овальное лицо

Это самый универсальный тип. Подходят практически все челки.

Curtain bangs (шторка) – придает романтичности.

Микро-челка – создает акцент на глазах и выглядит очень модно.

Ровная густая челка — подчеркивает симметрию.

Совет стилиста: выбирайте вариант в зависимости от настроения и стиля. Овальный тип позволяет экспериментировать.

Круглое лицо

Цель – визуально "вытянуть" лицо.

Асимметричная челка или "по диагонали" — делает форму лица более удлиненной.

Рваная длинная челка — добавляет легкости и движения.

Избегайте слишком густых и ровных вариантов, они лишь подчеркивают округлость.

Совет стилиста: лучше делать длину чуть ниже бровей, чтобы вытянуть пропорции.

Квадратное лицо

Здесь важно смягчить резкие линии.

Удлиненные пряди по бокам (шторка) — сглаживают скулы.

Филированные (легкие) челки с текстурой — убирают резкость.

Косая челка также работает хорошо, особенно если имеет плавный срез.

Совет стилиста: избегайте ровной густой челки "в линейку" — она подчеркнет массивность челюсти.

Прямоугольное лицо

Задача – уменьшить чувство длины.

Густая ровная челка до бровей — визуально "укорачивает" лицо.

Мягкие волнистые челки – добавляют баланс.

Curtain bangs также подходит, если сделать его объемным.

Совет стилиста: стоит избегать слишком коротких вариантов — они еще больше удлинят лицо.

Треугольное (сердцевидное) лицо

Здесь акцент идет на лбу, который шире подбородка.

Легкая рваная челка — уравновешивает верхнюю часть лица.

Косая челка или "шторка" — делает пропорции гармоничными.

Можно пробовать даже очень короткую челку, если хочется смелого образа.

Совет стилиста: следует избегать слишком густой ровной челки, чтобы не "перегрузить" лоб.

Вытянутое (длинное) лицо

Задача — сделать его визуально более компактным.

Прямая густая челка до бровей или ниже — идеально.

Слегка закругленная челка смягчает черты.

Средней густоты curtain bangs тоже подходит, особенно если лицо узкое.

Совет стилиста: короткие варианты не рекомендуются, ведь они лишь еще больше удлинят форму.

Общий секрет от стилистов: челка всегда выглядит лучше всего, когда она учитывает структуру волос (прямые, волнистые или вьющиеся) и ваш стиль в повседневной жизни.

Вывод

Осень 2025 – это сезон, где естественность встречается с легкостью, а индивидуальность – с ретро-ревивалом. Текстура, многослойность и теплый натуральный цвет правят бал. Смелые короткие стрижки – от Pixie Mullet до Bixie – идеально сочетаются со структурированным или небрежным стилем. А цвет – от бледных блондов до карамельных и темно-каштановых тонов – добавляет глубины без лишнего ухода.

