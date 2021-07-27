Как восстановить ногти после наращивания: проверенные методы

В нынешнем мире современных технологий люди гонятся не только за популярностью, но и за красотой, которая стала как никогда доступной. Сегодня процедура по наращиванию ногтей доступна каждому желающему, потому что она довольно легка в выполнении, а ее результат позволяет дать возможность носительницам наращенных ногтей избавиться от множества мелких неприятностей, связанных с уходом за ломкими и чувствительными ноготочками.

Принято различать два способа наращивания ногтей. Фото: unsplash

Способы наращивания ногтей

В бьюти-индустрии принято различать два способа наращивания ногтей в зависимости от использованного полимера. Как правило, ногтевую пластину формируют либо из акрила, либо из геля. Между ними есть существенная разница и важно понять в чем она состоит, чтобы подобрать правильный дальнейший уход. Итак, акриловые ногти сделаны из массы, которая является продуктом смешивания специальной жидкости-мономера и пудры, при действии повышенных температур данная масса застывает и становиться достаточно прочной, эта реакция получила название полимеризация. В чем же состоит негативный эффект, наносимый ногтям? Дело в том, что очень часто мастерами закупается некачественный акрил, в составе которого имеется метилметакрилат. Это вещество оказывает негативное влияние на ноготь, а именно: размягчает его структуру и повышает чувствительность к внешним воздействиям. Гель же намного безобиднее, потому что реакция полимеризации проходит в разы быстрее и в это состав входит безвредный этилметакрил, который является производным акрила.

Почему ногти портятся

Как правило, в следствии чрезмерной нагрузки наращенные ногти трескаются или обламываются, что несомненно травмирует и натуральную ногтевую пластину. Если же здоровье ваших ногтей до процедуры не было на должном уровне или же в процессе самой процедуры ваши ногти были травмированы, то последующее повреждение неизбежно.

Но как же любительницам акриловых ногтей сохранить свою ногтевую пластину здоровой после процедуры наращивания? Попытаемся разобраться.





Первый пункт восстановления

Первым необходимым пунктом в восстановлении ногтей является ношение более короткого маникюра. Нужно чтобы они были коротко подстрижены, это убережет ногтевую пластину от обламывания или расслаивания и позволит избегать нанесению вреда ногтям дополнительными повреждениями. В течение первого этапа восстановления возможны неприятные ощущения, такие как режущая или ноющая боль, это вполне нормальная реакция, так как ваши ногти постепенно привыкают к естественным нагрузкам.

Второй пункт

Также немаловажным условием быстрого восстановления ноготков является избежание контакта ногтей с какими-либо моющими средствами и минимизация химических либо физический воздействий, поэтому рекомендуется использовать перчатки во время уборки и мытья посуды, а также периодически подпиливать ногти, чтобы они не обламывались, поскольку пока что они еще очень ломки и слабы.





Главный компонент восстановления

Но все-таки, главными компонентами для полноценного и быстрого восстановления являются лечебные средства. Основные виды лечебных средств, входящих в ассортимент украинской косметики представлены главным образом: укрепляющими лаками, сыворотками и маслами для кутикулы и ногтевой пластины. Укрепляющий лак необходимо использовать строго по инструкции, только тогда вы можете ожидать действительно хорошего эффекта. Как же использовать укрепляющий лак? На чистый ноготь нужно нанести первый слой лака, после дать ему подсохнуть, после полного высыхания нанести второй слой. На следующий день – повторить данную процедуру, не нужно снимать прошлые слои, просто нанести поверх них. На третий день нужно отчистить ногтевую пластину от лака и дать примерно сутки отдыха. С четвертого дня цикл необходимо повторить. В целом такой курс восстановления длится от одного до полутора месяцев.









Еще одним необходимым этапом курса восстановления ногтей является принятие в пищу распространенного макроэлемента — кальция. Для скорейшего восстановления и укрепления ногтевой пластины организму потребуется несколько увеличенное количество этого полезного минерального компонента. Мастера маникюра рекомендуют в течение месяца-двух пополнить свой рацион продуктами, содержащими большое количество кальция и принимать его в виде витаминов. Для того, чтобы кальций по максимуму поспособствовал лечению ноготка, его лучше принимать перед сном. В этом случае он лучше всего усваивается организмом. Также советуется добавить в свой ежедневный рацион продукты, богатые биотином и омега-3, которые укрепят ваши ногти. Биотин содержится в таких продуктах, как: яйца, арахис, миндаль, авокадо или сладкий картофель, а также в грецких орехах, богатых на омега-3 и витамин Е.

Существуют способы восстановления ногтевой пластины, для которых не требуются никакие компоненты, кроме тех, что вы сможете найти у себя дома. Наиболее эффективными в плане домашнего ухода являются ванночки для укрепления ногтей, однако их эффект полностью зависит от выбранных вами ингредиентов и их качества. Самыми распространенными домашними ванночками являются: ванночка с содой и йодом, с маслом и йодом, лимонно-масляная ванночка, а также цитрусово-солевая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!