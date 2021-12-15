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Zara и H&M возобновились после пандемического кризиса: какие показатели демонстрируют ведущие бренды одежды

Главные бренды одежды в мире восстанавливают спрос на свои товары

сегодня, 12:32
Автор:

Карина Ожерельева
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Продажи в Zara и H&M вернулись на уровень до пандемии или даже лучше, поскольку два ведущих розничных торговца моды в мире восстанавливают спрос, несмотря на проблемы цепи поставок. Об этом сообщает Reuters.

Zara и H&M возобновились после пандемического кризиса: какие показатели демонстрируют ведущие бренды одежды

Здание отображается в витрине магазина одежды Zara, входящей в испанскую группу Inditex - Reuters

Испанский Inditex, крупнейший в мире розничный продавец одежды, заявил в среду, 15 декабря, что продажи в неизменной валюте выросли на 10% по сравнению с уровнями 2019 года за квартал до конца октября и сохраняли такие темпы до 10 декабря из-за большого спроса в Интернете.

Меньший шведский конкурент Hennes and Mauritz (H&M) заявил, что продажи в местной валюте соответствовали уровням пандемии с сентября по ноябрь.

"Восстановление продолжает набирать обороты", – заявил в заявлении директор Inditex Маркос Лопес.

Компании борются за получение продуктов и сырья в условиях стабильного глобального экономического обновления, поскольку пандемия продолжает разрушать повседневную жизнь.

Inditex, чьи бренды, кроме Zara, также включают Massimo Dutti, Bershka и Pull & Bear, производит более половины своей продукции вблизи своей базы в Испании и доставляет ее потребителям быстрее конкурентов, избавляя ее от худшего кризиса цепи поставок.

Испанская компания сообщила о продаже в 7,3 млрд евро и чистой прибыли в размере 1,2 млрд евро в августе-октябре, третьем квартале финансового года. Также заявили, что онлайн-продажи за первые девять месяцев финансового года выросли на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и ожидается, что они составят более 25% общего объема за весь год.

Однако аналитики Credit Suisse утверждают, что валовые доходы компании были несколько ниже, чем ожидалось.

В начале торгов акции Inditex и H&M упали примерно на 2%.

"Мы можем сказать, что это очень здоровая эволюция бизнеса по всему миру. Мы полностью уверены в нашей уникальной бизнес-модели", — сказал Пабло Исла, занимающий должность исполнительного президента Inditex до 31 марта.

Как сообщали ранее "Комментарии", всемирно известная торговая сеть Zara больше не будет выпускать молодежные товары TRF (Trafaluc).


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Источник: https://www.reuters.com/business/retail-consumer/inditex-9-month-net-profit-more-than-triples-25-billion-euros-2021-12-15/
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