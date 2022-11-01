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Мини-куртки производитель рекомендует использовать в качестве интересного аксессуара или оригинального подарка, который точно сможет удивить каждого.

сегодня, 22:50
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Автор:

Анна Нестерова

Известная американская компания The North Face, которая специализируется на производстве качественной, технологичной спортивной и горной одежды, а также туристического инвентаря, выпустила необычные аксессуары — пуховики для ключей.

Известный бренд выпустил пуховики для ключей (ФОТО)

The North Face выпустили пуховики для ключей

Оригинальные ключницы выполнены в форме зимнего пуховика с накладными карманами и капюшоном, который, при желании, можно отстегнуть. Также в рукава "куртки" вмонтированы специальные мини-пряжки, которые вы сможете обернуть вокруг лямок рюкзака или сумки и зафиксировать.

Известный бренд выпустил пуховики для ключей (ФОТО) - фото 2

Зимняя одежда для ключей стала миниатюрной версией легендарного пуховика Nuptse от бренда The North Face. Аксессуар получил название Mini Nuptse Jacket и стоит он около 33 долларов США (примерно 1210 гривен).

Миниатюрные куртки представлены в оливковом, синем, желтом и черных цветах. Выполнены они из прочной нейлоновой ткани, приятной на ощупь и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Известный бренд выпустил пуховики для ключей (ФОТО) - фото 3

Интересно, что всемирно известный логотип бренда The North Face на брелоке расположены на своем обычном месте. Также дизайнеры добавили аксессуару традиционную резиновую молнию.

Оригинальная "одежда" для ключей выглядит достаточно качественно и необычно. Подобные аксессуары, как показывает практика, зачастую пользуются большим спросом во всем мире и становятся реальными хитами продаж.

Стоит отметить, что бренд The North Face выпускает продукцию, предназначенную для спортсменов-экстремалов, альпинистов, скалолазов, туристов и людей, которые предпочитают вести активный образ жизни.

Раннее "Комментарии" сообщали о том, что "Укрпочта" проводит голосование за лучший эскиз новогодней марки.

Известный бренд выпустил пуховики для ключей (ФОТО) - фото 4



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