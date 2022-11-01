Известный бренд выпустил пуховики для ключей (ФОТО)

Известная американская компания The North Face, которая специализируется на производстве качественной, технологичной спортивной и горной одежды, а также туристического инвентаря, выпустила необычные аксессуары — пуховики для ключей.

The North Face выпустили пуховики для ключей

Оригинальные ключницы выполнены в форме зимнего пуховика с накладными карманами и капюшоном, который, при желании, можно отстегнуть. Также в рукава "куртки" вмонтированы специальные мини-пряжки, которые вы сможете обернуть вокруг лямок рюкзака или сумки и зафиксировать.





Зимняя одежда для ключей стала миниатюрной версией легендарного пуховика Nuptse от бренда The North Face. Аксессуар получил название Mini Nuptse Jacket и стоит он около 33 долларов США (примерно 1210 гривен).



Миниатюрные куртки представлены в оливковом, синем, желтом и черных цветах. Выполнены они из прочной нейлоновой ткани, приятной на ощупь и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям.





Интересно, что всемирно известный логотип бренда The North Face на брелоке расположены на своем обычном месте. Также дизайнеры добавили аксессуару традиционную резиновую молнию.

Оригинальная "одежда" для ключей выглядит достаточно качественно и необычно. Подобные аксессуары, как показывает практика, зачастую пользуются большим спросом во всем мире и становятся реальными хитами продаж.

Стоит отметить, что бренд The North Face выпускает продукцию, предназначенную для спортсменов-экстремалов, альпинистов, скалолазов, туристов и людей, которые предпочитают вести активный образ жизни.



Раннее "Комментарии" сообщали о том, что "Укрпочта" проводит голосование за лучший эскиз новогодней марки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!