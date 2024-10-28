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Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024

Чтобы осень не была скучной и депрессивной, добавьте в свой гардероб яркости и оставайтесь при этом стильными

сегодня, 14:54
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Недилько Ксения

Осень 2024 года принесет палитру насыщенных и уютных оттенков, которые отражают смену сезона. Вот несколько актуальных цветов, которые будут доминировать в гардеробе этой осенью:

Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1. Бордовый: Этот глубокий и насыщенный цвет станет фаворитом осеннего сезона. Бордовый отлично подходит для верхней одежды, аксессуаров и обуви, создавая теплые и стильные образы.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 2
Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 3
Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 4


2. Розовый: этот женственный и немного легкомысленный цвет актуален не только для летнего гардероба, но и добавит легкости вашим лукам осенью. Лучше отдать предпочтение нежным пастельным цветам.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 5
Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 6
Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 7


3. Изумрудный: Глубокий зеленый цвет будет особенно популярен в этом сезоне. Изумрудный оттенок придаст элегантности и утонченности любому наряду, будь то вечернее платье или повседневный комплект.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 8


4. Коричневый: Все оттенки коричневого — от светлого песочного до темного шоколадного — будут актуальны этой осенью. Коричневый цвет ассоциируется с природой и теплом, что делает его идеальным для осеннего гардероба.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 9


5. Серый: Этот универсальный цвет остается актуальным каждый сезон. В осеннем гардеробе 2024 года серый цвет будет использоваться как основа для создания стильных и сдержанных образов.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 10


6. Пурпурный: Яркий и насыщенный пурпурный цвет добавит глубины и роскоши в осенние наряды. Он прекрасно подходит для вечерних мероприятий и особых случаев.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 11


7. Синий и голубой — самый модный цветовой дуэт прямо сейчас. Этот эффектный и нетривиальный микс цветов, который Виктория Бекхэм продемонстрировала миру еще пару лет назад, сегодня красуется на показах Gucci, Jacquemus, Prada и уже активно используется в лукбуках украинских брендов.


Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024 - фото 12


Эти цвета помогут создать стильный и модный гардероб на осень 2024 года, подчеркивая индивидуальность и чувство стиля.



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