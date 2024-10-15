Антитренды пальто на осень 2024: что уже нельзя доставать из шкафа

Пальто – это не только теплая и уютная верхняя одежда на прохладную осень. Это элегантное довершение образа, подходящее как для официально-делового стиля, так и для повседневных луков. Но в 2024 году выбирать пальто надо очень осторожно, чтобы не придать себе лет 10 на вид.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Стилисты уже создали антитрендовый список пальто, чтобы помочь женщинам не совершить ошибку при покупке.

1. Воротник шаль – это модели, которые были актуальны давно и уже надо оставить их в покое. Образ с таким фасоном пальто смотрится максимально не современно!













2. Пальто с воротником спортивного кроя. Этот фасон тоже уж очень устаревший, а воротник в этом сезоне антитренд.













3. Длина пальто немного выше колена, под пояс. Выглядит очень куцо и не современно.













4. Пальто с использованием молнии. Да, спортивный шик в тренде, но не пальто со спортивной застежкой.













5. Пальто без воротника. То есть просто круглая горловина. Это уж очень устаревшая модель. Помимо фасона пальто кейп без воротника. Там все хорошо!













6. Пальто с рукавом 3/4! Стилисты в этом году называют такой фасон "зашкваром".









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Профешн и фэшн: топ-7 модниц парламента

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