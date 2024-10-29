Как правильно подобрать колготки под образ, чтобы выглядеть стильно

Подбор цвета колготок к одежде играет немаловажную роль в создании гармоничного образа. Вот несколько главных правил, как подобрать колготки, чтоб выглядеть стильно.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1. Универсальный цвет. Колготки черного или телесного цвета наиболее универсальны и подходят почти к любой одежде. Черные колготки делают ноги более стройными, тогда как телесные — незаметны и естественны.

2. Плотность колготок. Более плотные колготки лучше смотрятся с теплой одеждой (свитера, юбки, платья из теплых тканей), тогда как легкие прозрачные — с более легкой одеждой, например летними платьями.

З. Сочетание цветов. Черные колготки хорошо сочетаются с темной обувью и одеждой насыщенных или темных оттенков.

Телесные колготки лучше подходят к пастельным, светлым тонам одежды и открытым цветовым комбинациям.

Серые или коричневые – отлично подходят для офисных стилей пастельных оттенков, но будут плохо смотреться с яркими красками.

Цветные колготки можно носить в рамках одного цветового спектра с одеждой или контрастным акцентом.

4. Принты и узоры. Колготки с узором привлекают внимание к ногам, поэтому их лучше выбирать, когда другая одежда проще. С одеждой с яркими принтами лучше совмещать однотонные колготки.

5. Общий стиль и дресс-код. На деловые встречи лучше выбирать телесные или чёрные колготки без узоров. В образах для неформальных мероприятий можно использовать более яркие и оригинальные варианты.

Эти простые правила помогут выглядеть гармонично и стильно в любом виде.

Читайте также: Актуальные цвета в гардеробе на осень-2024. Чтобы осень не была скучной и депрессивной, добавьте в свой гардероб яркости и оставайтесь при этом стильными.



