Из-за кого на самом деле Зеленский сменил костюм
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за кого на самом деле Зеленский сменил костюм

Смена стиля Владимира Зеленского была запланирована и инициирована первой леди, а не реакцией на критику Дональда Трампа, пишет чешское издание iRozhlas

27 декабря 2025, 01:55
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять свой внешний вид не из-за политического давления со стороны США или скандала в Белом доме, а по личным и протокольным причинам. Об этом рассказало чешское медиа iRozhlas со ссылкой на дизайнера президента Виктора Анисимова.

Из-за кого на самом деле Зеленский сменил костюм

Костюм Зеленского

После начала полномасштабного вторжения России Зеленский сознательно отказался от классического гражданского костюма и перешел на парамилитарный стиль как символ военного времени и солидарности с армией. Но впоследствии формат работы президента изменился: активные международные поездки, саммиты, переговоры и официальные мероприятия снова стали регулярными.

На этом фоне появляется визуальный контраст между президентом, первой леди Еленой Зеленской и другими членами украинских делегаций. Именно это, по словам дизайнера, послужило толчком к постепенному пересмотру стиля главы государства.

Инициатива изменить образ Зеленского возникла в начале 2025 года. Ключевую роль в этом процессе сыграла Елена Зеленская , которая обратила внимание на то, что одежда президента должна одновременно соответствовать военному контексту и выглядеть более официально на международной арене.

В январе дизайнер получил четкую техническую задачу: одежда должна быть удобной, сдержанной, отражать состояние страны, но не выглядеть как военная форма. Важно, что эти работы начались задолго до громкого инцидента в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского публично обвинили в "неуважении" из-за отсутствия классического костюма.

По словам Анисимова, к тому моменту новые модели уже активно разрабатывались и были готовы к марту. Поэтому изменение стиля никоим образом не являлось реакцией на конфликт с командой Дональда Трампа, а стало логичным этапом эволюции президентского образа.

Новый стиль Зеленского формировался постепенно и прошел три отдельных фазы. Первые варианты оставались максимально близкими к парамилитарной одежде, но уже содержали формальные элементы. Впоследствии менялись крой, форма воротника, лацканы, общая силуэтность — костюм становился все более гражданским.

Впервые в обновленном образе президент появился публично в апреле – на похоронах Папы Франциска. Позже он носил эту одежду во время саммита НАТО в июне. А уже в августе, во время очередного визита в Белый дом, Зеленский был одет в еще более классический вариант костюма.

Пока президентский гардероб не ограничивается только пиджаками и брюками. Коллекция включает несколько моделей футболок, курток, свитеров и свитшотов, адаптированных под разные форматы встреч. Всего у Владимира Зеленского есть четыре разных официальных костюма, которые используются в зависимости от события и протокола.

Источник: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kdo-stoji-za-modnim-stylem-ukrajinskeho-prezidenta-navrhar-anisimov-sije-obleky_2512251857_vdv
