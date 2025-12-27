logo_ukra

Через кого насправді Зеленський змінив костюм

Зміна стилю Володимира Зеленського була запланованою і ініційованою першою леді, а не реакцією на критику Дональда Трампа, пише чеське видання iRozhlas

27 грудня 2025, 01:55
Президент України Володимир Зеленський почав змінювати свій зовнішній вигляд не через політичний тиск з боку США чи скандал у Білому домі, а з особистих і протокольних причин. Про це розповіло чеське медіа iRozhlas з посиланням на дизайнера президента Віктора Анісімова.

Через кого насправді Зеленський змінив костюм

Костюм Зеленського

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський свідомо відмовився від класичного цивільного костюма і перейшов на парамілітарний стиль — як символ воєнного часу та солідарності з армією. Та згодом формат роботи президента змінився: активні міжнародні поїздки, саміти, переговори й офіційні заходи знову стали регулярними.

На цьому тлі почав з’являтися візуальний контраст між президентом, першою леді Оленою Зеленською та іншими членами українських делегацій. Саме це, за словами дизайнера, стало поштовхом до поступового перегляду стилю глави держави.

Ініціатива змінити образ Зеленського виникла на початку 2025 року. Ключову роль у цьому процесі відіграла Олена Зеленська, яка звернула увагу на те, що одяг президента має одночасно відповідати воєнному контексту й виглядати більш офіційно на міжнародній арені.

У січні дизайнер отримав чітке технічне завдання: одяг повинен бути зручним, стриманим, відображати стан країни, але не виглядати як військова форма. Важливо, що ці роботи розпочалися задовго до гучного інциденту в Овальному кабінеті наприкінці лютого, коли Зеленського публічно звинуватили в "неповазі" через відсутність класичного костюма.

За словами Анісімова, на той момент нові моделі вже активно розроблялися і були готові до березня. Тому зміна стилю жодним чином не була реакцією на конфлікт із командою Дональда Трампа, а стала логічним етапом еволюції президентського образу.

Новий стиль Зеленського формувався поступово і пройшов три окремі фази. Перші варіанти залишалися максимально близькими до парамілітарного одягу, але вже містили формальні елементи. Згодом змінювалися крій, форма коміра, лацкани, загальна силуетність — костюм ставав дедалі цивільнішим.

Уперше в оновленому образі президент з’явився публічно у квітні — на похороні Папи Франциска. Пізніше він носив цей одяг під час саміту НАТО в червні. А вже у серпні, під час чергового візиту до Білого дому, Зеленський був одягнений у ще більш класичний варіант костюма.

Наразі президентський гардероб не обмежується лише піджаками та брюками. Колекція включає кілька моделей футболок, курток, светрів і світшотів, адаптованих під різні формати зустрічей. Загалом у Володимира Зеленського є чотири різні офіційні костюми, які використовуються залежно від події та протоколу.

Джерело: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kdo-stoji-za-modnim-stylem-ukrajinskeho-prezidenta-navrhar-anisimov-sije-obleky_2512251857_vdv
