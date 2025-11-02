Как нарастить волосы и не остаться без своих: мастер раскрыл секреты профессии

Большинство женщин, которые обращаются за услугой наращивания волос, делают это не из-за моды, а из-за потери собственных волос. Об этом рассказал мастер по наращиванию волос Иван Морозов, работающий в индустрии красоты более десяти лет.

Правильная техника наращивания волос

По его словам, примерно 90% клиенток сталкиваются с проблемами выпадения после беременности, родов, COVID-19 или неудачных процедур покраски. Кроме того, все чаще диагностируют трихологические заболевания кожи головы, из-за которых волосы выпадают зонально — в таких случаях можно наращивать его локально, добавляя по 2-3 капсулы.

Морозов предупреждает: некачественное сырье может привести к облысению. "Около 90% волос, которые продаются в Украине, — дешевые индийские. Его называют натуральными, но на самом деле они повреждены, запечены, и способны испортить собственные волосы клиентки. Такие стоят не более 200 долларов за 100 граммов — это очень мало", — объясняет мастер.

Он отмечает, что носить наращенные волосы можно не более 2,5 месяцев, после чего обязательно следует производить коррекцию.

Отдельно Морозов рассказал о процессе окрашивания донорских волос. По его словам, колористика донорских волос – одна из самых дорогих частей процедуры. "Если у клиентки современная покраска типа Air Touch, мы не можем просто нарастить тотальный блонд — приходится искусственно создавать растяжку цвета, чтобы соединить оттенки. Это занимает много времени и средств", — отмечает специалист.

В среднем процедура наращивания волос стоит от 22 тысяч гривен, без стоимости самих волос. "Только работа — от 500 до 700 долларов, без учета предварительной покраски и подготовки", — добавляет Морозов.

Многие клиентки, по его словам, приходят после неудачных процедур у других мастеров. Это видно по "профилированной длине", которая появляется из-за неправильного перекрытия переходов или использования устаревшей техники филировки.

"Филировка всегда приводит к потере волос. Даже если наращивание сделано качественно, со временем кончики стираются. Волосина имеет кутикулу, и во время наращивания ее верхний слой изнашивается. Если клиент небрежно расчесывается или пользуется силиконовыми резинками, волосы рвутся еще быстрее", — объясняет мастер.

Идеальным результатом он называет тот, когда после года ношения наращенных волос у клиентки остаются собственные здоровые и длинные локоны.

Также специалист обратил внимание на естественное выпадение волос: "Ежедневно у человека выпадает до 100 волос, но если волосы наращены, они остаются в капсуле. Когда волос выпадает естественно — его луковица белая, а если вырванная — черная. Это важно понимать, чтобы не паниковать во время снятия нарощенных".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что "Коменатри" собрали простой и понятный список специальностей, которые будут наиболее востребованными к 2050 году.