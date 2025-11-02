Як наростити волосся і не лишитись без свого: майстер розкрив секрети професії

Більшість жінок, які звертаються за послугою нарощування волосся, роблять це не через моду, а через втрату власного волосся. Про це розповів майстер із нарощування волосся Іван Морозов, який працює в індустрії краси понад десять років.

Правильна техніка нарощення волосся

За його словами, приблизно 90% клієнток стикаються з проблемами випадіння після вагітності, пологів, COVID-19 чи невдалих процедур фарбування. Крім того, все частіше діагностують трихологічні захворювання шкіри голови, через які волосся випадає зонально — у таких випадках можна нарощувати його локально, додаючи по 2–3 капсули.

Морозов попереджає: неякісна сировина може призвести до облисіння. “Близько 90% волосся, яке продається в Україні, — дешеве індійське. Його називають натуральним, але насправді воно пошкоджене, запечене, і здатне зіпсувати власне волосся клієнтки. Таке коштує не більше 200 доларів за 100 грамів — це дуже мало”, — пояснює майстер.

Він наголошує, що носити нарощене волосся можна не більше 2,5 місяців, після чого обов’язково слід робити корекцію.

Окремо Морозов розповів про процес фарбування донорського волосся. За його словами, колористика донорського волосся — одна з найдорожчих частин процедури. “Якщо у клієнтки сучасне фарбування типу Air Touch, ми не можемо просто наростити тотальний блонд — доводиться штучно створювати розтяжку кольору, щоб поєднати відтінки. Це займає багато часу та коштів”, — зазначає фахівець.

У середньому процедура нарощування волосся коштує від 22 тисяч гривень, без вартості самого волосся. “Лише робота — від 500 до 700 доларів, без урахування попереднього фарбування та підготовки”, — додає Морозов.

Багато клієнток, за його словами, приходять після невдалих процедур у інших майстрів. Це видно по “профільованій довжині”, яка з’являється через неправильне перекриття переходів або використання застарілої техніки філіровки.

“Філіровка завжди призводить до втрати волосся. Навіть якщо нарощування зроблено якісно, з часом кінчики стираються. Волосина має кутикулу, і під час нарощування її верхній шар зношується. Якщо клієнтка недбало розчісується або користується силіконовими резинками, волосся рветься ще швидше”, — пояснює майстер.

Ідеальним результатом він називає той, коли після року носіння нарощеного волосся у клієнтки залишаються власні здорові й довгі локони.

Також фахівець звернув увагу на природне випадіння волосся: “Щодня у людини випадає до 100 волосин, але якщо волосся нарощене, воно залишається в капсулі. Коли волосина випадає природно — її цибулина біла, а якщо вирвана — чорна. Це важливо розуміти, щоб не панікувати під час зняття нарощеного волосся”.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що "Коменатрі" зібрали простий і зрозумілий список спеціальностей, які будуть найбільш затребуваними до 2050 року.