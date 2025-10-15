logo

Ким Кардашьян выпустила эпатажное нижнее белье с волосами (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ким Кардашьян выпустила эпатажное нижнее белье с волосами (ФОТО)

Бренд нижнего белья Ким Кардашьян выпустил новинку в «мире трусиков»

15 октября 2025, 11:38
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Популярная модель и американская медийная личность Ким Кардашьян выпустила новую линейку эпатажных трусиков от бренда Skims. Миниатюнные стринги имеют на переднем слое ткани искусственные волосы, имитирующие интимную прическу.

Ким Кардашьян выпустила эпатажное нижнее белье с волосами (ФОТО)

Ким Кардашьян выпустила эпатажное нижнее белье (ФОТО)

Ким Кардашьян выпустила эпатажное нижнее белье с волосами (ФОТО) - фото 2

На официальном сайте Skims приобрести такие трусики можно за 32 доллара, при этом можно выбрать цвет ткани и цвет волос, кроме того, волосы тоже могут быть прямыми или вьющимися.

Ким Кардашьян выпустила эпатажное нижнее белье с волосами (ФОТО) - фото 2

                                                                                                                                                                      

Реклама такого белья производит отсылку в 1970-80-е годы, когда бритье зоны бикини только входило в моду.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в марте 2025 года Ким Кардашьян решила прорекламировать свою новую линейку купальников от бренда Skims и удивила американцев и весь мир.

Для рекламы на Таймс Сквере в Нью-Йорке установили несколькометровую надувную куклу в купальнике. Она лежит на платформе и прикрывает лицо руками от солнца. Кукла своими формами очень напоминает собственницу бренда Ким Кардашьян, а также не оставляет без внимания ни одного прохожего на улице, чем призывает ознакомиться с коллекцией бренда уже более подробно.

