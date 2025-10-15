logo_ukra

Кім Кардаш’ян випустила епатажну нижню білизну з волоссям (ФОТО)

Бренд спідньої білизни Кім Кардаш’ян випустив новинку у «світі трусиків»

15 жовтня 2025, 11:38
Популярна модель та американська медійна особистість Кім Кардаш’ян випустила нову лінійку епатажних трусиків від бренду Skims. Мініатюні стрінги мають на передньому шарі тканини штучне волосся, яке імітує інтимну зачіску.

Кім Кардаш’ян випустила епатажну нижню білизну з волоссям (ФОТО)

На офіційному сайті Skims придбати такі трусики можна за 32 долари, при цьому можна обрати колір тканини та колір волосся, крім того, волосся теж може бути прямим чи кучерявим.

Реклама такої білизни робить відсилку у 1970-80-ті роки, коли гоління зони бікіні лише входило у моду.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у березні 2025 року Кім Кардаш’ян вирішила прорекламувати свою нову лінійку купальників від бренду Skims та здивувала американців і весь світ.

Для реклами на Таймс Сквер у Нью-Йорку встановили кількаметрову надувну ляльку у купальнику. Вона лежить на платформі та прикриває своє обличчя руками від сонця. Лялька своїми формами дуже нагадує власницю бренду Кім Кардаш’ян, а також не залишає без уваги жодного, хто проходить повз на вулиці, чим закликає ознайомитися з колекцією бренда вже більш детально.

Також "Коментарі" писав, що після двох скандальних інтерв’ю коміка Віктора Розового і його колишньої дружини Ольги Мерзлікіної, де вони дуже відверто розповіли про своє розлучення, стосунки, в тому числі і інтимні, коментар з цього приводу дала і відома українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк у подкасті Василя Тимошенка.



