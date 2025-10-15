Кім Кардаш’ян випустила епатажну нижню білизну з волоссям (ФОТО)

Популярна модель та американська медійна особистість Кім Кардаш’ян випустила нову лінійку епатажних трусиків від бренду Skims. Мініатюні стрінги мають на передньому шарі тканини штучне волосся, яке імітує інтимну зачіску.

Кім Кардаш’ян випустила епатажну нижню білизну (ФОТО)

На офіційному сайті Skims придбати такі трусики можна за 32 долари, при цьому можна обрати колір тканини та колір волосся, крім того, волосся теж може бути прямим чи кучерявим.

Реклама такої білизни робить відсилку у 1970-80-ті роки, коли гоління зони бікіні лише входило у моду.

