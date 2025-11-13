logo

Не одевайте это на Новый год – три цвета, которые могут навлечь беду
НОВОСТИ

Не одевайте это на Новый год – три цвета, которые могут навлечь беду

Эзотерики предупреждают – цвета, в которые вы встретите Новый год, могут определить ваше благополучие и настроение на весь 2026-й

13 ноября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Проніна Аня

Новогодняя ночь, говорят эзотерики, имеет мощную энергетику – в этот момент Вселенная особенно чувствительна к желаниям людей. И даже мелочи, например цвет праздничного наряда, могут повлиять на то, каким будет ваш год: успешным или наполненным проблемами. Специалисты по астрологии предостерегают – есть три цвета, которые ни в коем случае нельзя одевать на Новый год 2026 года.

Не одевайте это на Новый год – три цвета, которые могут навлечь беду

Астрологи назвали оттенки, отпугивающие удачу в 2026 году

Первый опасный оттенок – черный . Хотя он ассоциируется с роскошью и элегантностью, его энергия несет в себе траур, одиночество и застой. Люди, которые встретят праздник в черном, рискуют "запереть" свои возможности и оттолкнуть изменения, которые могли бы принести удачу. Вместе с черным следует избегать темно-серого и коричневого – они блокируют поток жизненных сил.

Второй цвет, который советуют оставить в шкафу – красный . Его энергия – агрессивная и взрывная. Вместо страсти этот цвет может привлечь ссоры, стресс и внутреннее напряжение. Если же хочется яркости – лучше выбрать оттенки розового или персикового, символизирующие любовь и гармонию.

Третий "запретный" оттенок — зеленый . Несмотря на то, что этот цвет олицетворяет природу и спокойствие, именно в новогоднюю ночь он может законсервировать старые проблемы и усталость. По словам эзотериков, зеленый закрывает путь новым начинаниям и даже может вызвать меланхолию. Альтернатива – бирюзовый или цвет морской волны, очищающий энергетику и дающий легкость.

Астрологи убеждают: если хотите встретить 2026-й с чистыми намерениями, выбирайте светлые цвета – белый, кремовый, фиолетовый, розовый. Они открывают путь к обновлению, миру и благополучию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" опубликовал кельтский гороскоп. Обязательно прочтите и узнайте, какое вы дерево по кельтскому гороскопу !



